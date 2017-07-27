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Танцор из КР борется на американском шоу за главный приз - миллион долларов

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Родион Решетов

Кыргызский танцор Солто Эсенгулов выступает на американском шоу талантов. В дуэте с ним участвует его напарник Tyrone из Штатов.

Отметим, это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Все они борются за главный приз в $1 000 000.

Кроме того, у финалистов есть возможность принять участие в шоу Las Vegas Strip в качестве ведущего. Или победитель может получить дисконтированную сумму примерно в 375 тысяч долларов единовременно.

Всего в данном конкурсе существует пять туров. Наш соотечественник находится уже на третьем, до финала осталось совсем немного. Отметим, Солто является экс-танцором группы "Тумар", сейчас же он выступает сольно.

URL: http://www.vb.kg/363923
Теги:
США, танцы, шоу-бизнес, культура, Кыргызстан
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