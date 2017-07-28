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Семьям дипломатов США дано указание покинуть Венесуэлу

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В преддверии запланированных на 30 июля выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы власти США в четверг, 27 июля, распорядились о том, чтобы столицу страны покинули семьи американских дипломатов. Сотрудникам посольства также разрешено уехать из Каракаса, пишет DW.

Госдепартамент предостерег американских граждан от поездок в эту латиноамериканскую страну.

Ранее в тот же день глава МВД в Каракасе Нестор Ревероль объявил, что с 28 июля до 1 августа в стране вводится запрет на уличные акции, которые могут помешать проведению голосования. Нарушителям грозит тюремное заключение от 5 до 10 лет. Однако оппозиция намерена игнорировать запрет. Вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы Фредди Гевара призвал сторонников выйти на следующий день на улицы и символически "занять Венесуэлу".

За два дня всеобщей забастовки, прошедшей 26 и 27 июля, число погибших в результате волны протестов, которая продолжается уже три месяца, достигло 104 человек.

URL: http://www.vb.kg/363966
Теги:
выборы, США, Венесуэла
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