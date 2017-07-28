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Beeline объявляет о скидках на роуминг в Саудовской Аравии в период хаджа

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Традиционное специальное предложение от крупнейшего мобильного оператора Кыргызстана будет действовать с 1 августа по 15 октября 2017 года. Абоненты Beeline, планирующие совершить паломничество по священным местам Мекки, смогут воспользоваться льготными тарифами на постоплатный и предоплатный роуминг. Находясь на территории Саудовской Аравии, участники хаджа смогут в 20 раз дешевле звонить и принимать вызовы, отправлять и получать SMS, пользоваться интернетом.

НаправленияШаг округленияЦена с учетом всех налогов, сом
Исходящие вызовы на местные номера Саудовской Аравии и на номера Beeline Кыргызстанпоминутно10
Входящие вызовы с местных номеров Саудовской Аравии и с номеров Beeline Кыргызстанпоминутно5
Входящие вызовы и исходящие на номера других операторов Кыргызстанапоминутно15
Входящие вызовы и исходящие вызовы в Россиюпоминутно15
Международные вызовыпоминутно50
Исходящий звонок на спутниковые сетипоминутно1287
Исходящий SMS1 шт2,5
GPRS за 1 Мб10 кб2,5

Чтобы настроить корректную работу GPRS, абонентам необходимо прописать в телефоне точки доступа. Абоненты, обслуживающиеся по предоплатной форме, должны набрать адрес scg.beeline.kg или воспользоваться автоматической настройкой путем набора команды *125*9#. Абоненты, обслуживающиеся по постоплатной форме, должны набрать адрес internet.beeline.kg.

Для того чтобы воспользоваться акцией в Саудовской Аравии, необходимо подключить услугу постоплатного роуминга в офисах продаж и обслуживания Beeline или подключить предоплатный роуминг, воспользовавшись командой *710#.

Узнать более детальную информацию о подключении услуги можно на официальном сайте мобильного оператора в разделе "Роуминг".

URL: http://www.vb.kg/363974
Теги:
#Beeline
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