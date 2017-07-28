Beeline объявляет о скидках на роуминг в Саудовской Аравии в период хаджа

Традиционное специальное предложение от крупнейшего мобильного оператора Кыргызстана будет действовать с 1 августа по 15 октября 2017 года. Абоненты Beeline, планирующие совершить паломничество по священным местам Мекки, смогут воспользоваться льготными тарифами на постоплатный и предоплатный роуминг. Находясь на территории Саудовской Аравии, участники хаджа смогут в 20 раз дешевле звонить и принимать вызовы, отправлять и получать SMS, пользоваться интернетом.

Направления Шаг округления Цена с учетом всех налогов, сом Исходящие вызовы на местные номера Саудовской Аравии и на номера Beeline Кыргызстан поминутно 10 Входящие вызовы с местных номеров Саудовской Аравии и с номеров Beeline Кыргызстан поминутно 5 Входящие вызовы и исходящие на номера других операторов Кыргызстана поминутно 15 Входящие вызовы и исходящие вызовы в Россию поминутно 15 Международные вызовы поминутно 50 Исходящий звонок на спутниковые сети поминутно 1287 Исходящий SMS 1 шт 2,5 GPRS за 1 Мб 10 кб 2,5

Чтобы настроить корректную работу GPRS, абонентам необходимо прописать в телефоне точки доступа. Абоненты, обслуживающиеся по предоплатной форме, должны набрать адрес scg.beeline.kg или воспользоваться автоматической настройкой путем набора команды *125*9#. Абоненты, обслуживающиеся по постоплатной форме, должны набрать адрес internet.beeline.kg.

Для того чтобы воспользоваться акцией в Саудовской Аравии, необходимо подключить услугу постоплатного роуминга в офисах продаж и обслуживания Beeline или подключить предоплатный роуминг, воспользовавшись командой *710#.

Узнать более детальную информацию о подключении услуги можно на официальном сайте мобильного оператора в разделе "Роуминг".