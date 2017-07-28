Beeline объявляет о скидках на роуминг в Саудовской Аравии в период хаджа

Традиционное специальное предложение от крупнейшего мобильного оператора Кыргызстана будет действовать с 1 августа по 15 октября 2017 года. Абоненты Beeline, планирующие совершить паломничество по священным местам Мекки, смогут воспользоваться льготными тарифами на постоплатный и предоплатный роуминг. Находясь на территории Саудовской Аравии, участники хаджа смогут в 20 раз дешевле звонить и принимать вызовы, отправлять и получать SMS, пользоваться интернетом.
|Направления
|Шаг округления
|Цена с учетом всех налогов, сом
|Исходящие вызовы на местные номера Саудовской Аравии и на номера Beeline Кыргызстан
|поминутно
|10
|Входящие вызовы с местных номеров Саудовской Аравии и с номеров Beeline Кыргызстан
|поминутно
|5
|Входящие вызовы и исходящие на номера других операторов Кыргызстана
|поминутно
|15
|Входящие вызовы и исходящие вызовы в Россию
|поминутно
|15
|Международные вызовы
|поминутно
|50
|Исходящий звонок на спутниковые сети
|поминутно
|1287
|Исходящий SMS
|1 шт
|2,5
|GPRS за 1 Мб
|10 кб
|2,5
Чтобы настроить корректную работу GPRS, абонентам необходимо прописать в телефоне точки доступа. Абоненты, обслуживающиеся по предоплатной форме, должны набрать адрес scg.beeline.kg или воспользоваться автоматической настройкой путем набора команды *125*9#. Абоненты, обслуживающиеся по постоплатной форме, должны набрать адрес internet.beeline.kg.
Для того чтобы воспользоваться акцией в Саудовской Аравии, необходимо подключить услугу постоплатного роуминга в офисах продаж и обслуживания Beeline или подключить предоплатный роуминг, воспользовавшись командой *710#.
Узнать более детальную информацию о подключении услуги можно на официальном сайте мобильного оператора в разделе "Роуминг".