Более десяти тонн семян эспарцета получила Чуйская область

Чуйская область получила более десяти тонн семян эспарцета для восстановления пастбищных угодий. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Чуйской области.

По ее данным, эти семена были доставлены из Ростовской области России и предназначены для посева на площади более чем в тысячу гектаров малопродуктивных пастбищ.

В настоящее время, из-за интенсивного использования пастбищ, страдает экология, а значительные территории подвергаются деградации из-за вытаптывания домашними животными растительного покрова.

Семена эспарцета сорта "Велес" будут переданы жайыт комитетам для хранения до начала посева, который запланирован на позднюю осень. Кроме того, в Чуйскую область также поступят качественные семена злаковых культур.

Заведующий чуйским отделением департамента пастбищ и племенного животноводства при Минсельхозе Кубанычбек Эшимбетов отмечает, что эспарцет будет посеян совместно с семенами шести сортов растений, способствующих обогащению почвы азотом, что положительно скажется на продуктивности пастбищ.

Чуйская область располагает более чем 800 тысячами гектаров пастбищ, которые являются основой развития животноводства региона. Однако подход к их использованию требует осторожности. Поэтому 300 тысяч гектаров пастбищ в настоящий момент оставлены без использования в течение двух лет для восстановления почвы.

Упомянутые семена прошли испытания в Жайыльском и Панфиловском районах. Всхожесть семян составила 81 процентов, что является высоким показателем для Кыргызстана.