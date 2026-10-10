Один экзамен изменил судьбу. Выпускник КГТУ поблагодарил педагога

В Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова 9 октября состоялось торжественное открытие новых входных дверей, подаренных выпускником 1975 года Загидом Хучбаровым. За этим подарком стоит история благодарности, которую бывший студент хранил полвека. В этот же день прошёл XVII шахматный турнир памяти профессора Токтобая Абдыкеримова. Оба события приурочили ко Дню университета.

История началась в прошлом году, когда выпускники Фрунзенского политехнического института собрались на встречу по случаю 50-летия окончания учёбы. Среди них был Загид Хучбаров, ныне известный специалист в области мостостроения, работающий в Дагестане. Увидев состояние входных дверей родного вуза, он решил заменить их за собственный счёт.

Но обновление входных дверей было лишь частью его замысла. Прежде всего, выпускник хотел выразить благодарность преподавателю, который полвека назад помог ему поступить в Политех.

Во время вступительных экзаменов молодой абитуриент испытывал трудности из-за недостаточного знания русского языка. Преподаватель высшей математики Токтобай Абдыкеримов отнёсся к нему с пониманием и поставил положительную оценку. Этот случай определил дальнейшую судьбу будущего инженера.

О том, как спустя десятилетия эта история получила продолжение, в интервью "Вечерний Бишкек" рассказала супруга покойного профессора Парида Бостонова.

"Он говорил, что не попал бы в Политех, если бы не Токтобай Абдыкеримович. Очень плохо знал русский язык, но преподаватель отнёсся к нему с пониманием и поставил положительную оценку. Загид говорил, что 50 лет носил в сердце благодарность своему учителю и хотел её выразить", - поделилась она.

По словам Бостоновой, прежние входные двери не менялись со времени строительства здания в 1954 году. За десятилетия они обветшали, и во время встречи выпускников Хучбаров обратил на это внимание.

"Он посмотрел на двери и сказал, что они пришли в негодность. Тогда и решил подарить университету новые. Хотели установить их ещё в сентябре, но открытие приурочили ко Дню университета. Сегодня его желание воплотилось в жизнь", - рассказала собеседница.

Сам благотворитель на торжество приехать не смог, однако передал видеопослание. На мероприятии присутствовали его бывшие однокурсники.

После окончания Фрунзенского политехнического института в 1975 году Загид Хучбаров продолжил образование в аспирантуре Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, защитил кандидатскую диссертацию, занимался преподавательской и научной деятельностью, руководил лабораторией сейсмостойкого строительства. Впоследствии работал в Москве и Дагестане.

История благодарности выпускника стала одной из главных тем торжественного мероприятия, в котором принял участие ректор КГТУ имени И. Раззакова Мирлан Чыныбаев.

"Сегодня для нашего университета особенный день. Мы не только отмечаем День КГТУ, но и открываем новые входные двери, подаренные выпускником Загидом Хучбаровым, а также проводим XVII шахматный турнир памяти профессора Токтобая Абдыкеримова. Для нас особенно ценно, что спустя десятилетия выпускники сохраняют тёплые чувства к родному университету и благодарность своим преподавателям. История Загида Хучбарова показывает, что труд настоящего педагога не забывается. Именно на таких примерах уважения, благодарности и преемственности поколений строятся лучшие традиции нашего университета".

Помимо подарка университету, Загид Хучбаров выступил спонсором XVII шахматного турнира памяти своего наставника. Соревнования проводятся уже 17 лет и объединяют коллег, учеников профессора и любителей шахмат.

Токтобай Абдыкеримов посвятил большую часть жизни математике, научным исследованиям и подготовке инженерных кадров. Он родился в 1932 году в селе Успеновка, ныне Жерге-Тал. В 1953 году поступил на математический факультет Кыргызского государственного университета. Начинал трудовую деятельность школьным учителем, затем преподавал в Ошском педагогическом институте.

В 1965 году Токтобай Абдыкеримов защитил кандидатскую диссертацию на тему "Об оптимальных процессах в некоторых непрерывных и дискретных системах". Как отмечается в биографии профессора, эта работа стала первой в Кыргызстане диссертацией по теории оптимального управления.

С 1970 года он работал во Фрунзенском политехническом институте, где впоследствии возглавил кафедру высшей математики. В 1991 году продолжил преподавательскую деятельность в Ошском технологическом институте.

Шахматы были ещё одним увлечением профессора, которое объединяло его с коллегами. Одним из тех, кто не раз встречался с ним за шахматной доской, был 92-летний Эрмат Усубалиев, доктор физико-математических наук, бывший преподаватель Фрунзенского политехнического института. Он также принял участие в памятном турнире и поделился воспоминаниями с vb.kg.

"Где бы он ни находился, шахматы всегда были частью его жизни. Токтобай Абдыкеримович играл на первой доске, мы с ним играли почти на профессиональном уровне. Он был выдающимся математиком, заведовал кафедрой, читал лекции по самым сложным разделам математики. Несмотря на большую научную и преподавательскую нагрузку, находил время для шахмат. На межвузовских соревнованиях он занимал первое место. Для меня большая радость участвовать в турнире памяти моего коллеги", - рассказал Эрмат Усубалиев.

Для супруги профессора особенно важно, что память о нём сохраняется не только среди коллег, но и среди многочисленных выпускников, которые спустя десятилетия продолжают вспоминать своего преподавателя.

"Я благодарна судьбе, что прожила с этим человеком столько лет. У нас дочь, внуки, которых он, к сожалению, не увидел. Многие его бывшие студенты сегодня уже пенсионеры, но до сих пор с благодарностью вспоминают его. При встречах рассказывают, каким хорошим человеком и педагогом он был. Он вкладывал душу в студентов. Конечно, для меня это большая гордость", - заключила Парида Бостонова.