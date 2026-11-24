В сентябре 2022 года, через несколько дней после боев в Баткенской области, Минюст Кыргызстана вынес на обсуждение проект о ратификации Римского статута. Аргумент был понятен каждому, кто следил за событиями на границе. Если пострадали мирные люди, у их семей должна быть возможность добиться справедливости и за пределами страны. Четыре года спустя проект по-прежнему остался проектом. В реестре ООН напротив Кыргызстана стоит дата подписания статута - 8 декабря 1998 года. Графа о ратификации пуста. После ноябрьского саммита АТЭС у Бишкека стало еще меньше причин ее заполнять.

Чего в Баткене ждали от международного суда

У Кыргызстана уже есть собственная история обращения в Гаагу. В июне 2021 года юристы от имени пострадавших и представителей гражданского общества попросили прокурора Международного уголовного суда расследовать действия против мирных жителей во время приграничного конфликта. Они собрали материалы, восстановили хронологию, подготовили правовое обоснование. 14 июня из Гааги пришло подтверждение о регистрации обращения. В сентябре следующего года, когда на границе снова гибли люди, заявители все еще ждали ответа по существу.

Так выглядела Гаага из Бишкека в тот момент, когда Минюст предложил ратифицировать статут. У пострадавших были имена, у заявителей - собранные свидетельства, у офиса прокурора - зарегистрированное обращение. Решение о том, начинать ли расследование, оставалось за прокурором. А вот встречное обязательство Кыргызстана после ратификации было бы вполне определенным. Если суд запросит арест и передачу человека в рамках своих полномочий, исполнять запрос придется кыргызским властям. Избирательного членства, при котором можно обращаться в МУС по Баткену и оставлять без ответа неудобные для себя запросы, статут не предусматривает.

Особые условия Вашингтон обсуждал и с Бишкеком

Есть в этой истории документ, о котором в Кыргызстане редко вспоминают. 28 сентября 2004 года, когда на территории республики действовала американская авиабаза, правительства Кыргызстана и США подписали в Нью-Йорке соглашение о передаче лиц Международному уголовному суду. Смысл договоренности состоял в том, чтобы стороны не передавали граждан друг друга Гааге без согласия их государства. В мае 2005 года проект ратификации соглашения дошел до Жогорку Кенеша. Выходит, за восемнадцать лет до того, как кыргызский Минюст предложил присоединиться к суду ради защиты наших граждан, Вашингтон уже обсуждал с Бишкеком, как оградить от этого же суда своих.

С другими партнерами разговор бывал жестче. В 2003 году отказ подписать подобное соглашение мог стоить стране американской военной помощи. Под заморозку неосвоенных средств попали около 35 государств. При Дональде Трампе Вашингтон пошел дальше. Сначала санкции затронули тех, кто помогал расследованиям, включая три палестинские правозащитные организации. 9 октября 2026 года США внесли в санкционный список сам МУС. А в Шэньчжэне Трамп заявил, что суд вышел "из-под контроля". К тому времени он уже открыто призвал всех участников Римского статута его покинуть.

Для Кыргызстана важнее всего то, что 19 ноября рядом с американским президентом эту тему поднял и крупнейший поставщик товаров на наш рынок - Китай. Си Цзиньпин поддержал положение декларации о согласии государств, иммунитете должностных лиц и недопустимости злоупотреблений со стороны МУС. Общего решения наказывать страны за сотрудничество с судом в Шэньчжэне не принимали. Но правительству, которое зависит от китайской торговли и американских финансовых каналов, теперь придется учитывать позицию обеих столиц. Гаага может потребовать исполнения ордера. Вести переговоры с Пекином или разбираться с последствиями американских санкций предстоит самой стране.

Что изменилось для Кыргызстана

Еще в 2015 году кыргызская делегация в Совете ООН по правам человека объяснила, почему Бишкек не спешит с ратификацией. Республике нужно время, чтобы "убедиться в эффективности этого Суда". С тех пор для оценки накопилось достаточно материала. В Кении обвинение против президента Ухуру Кениаты по делу о насилии после выборов пришлось отозвать из-за нехватки доказательств. Позже суд признал, что правительство Кении не исполнило запрос о предоставлении документов. Родственники погибших так и не получили решения по существу обвинений против Кениаты. Этот случай показывает слабость МУС точнее любой речи Трампа. Даже когда страна состоит в суде, исход дела может зависеть от того, откроют ли следствию государственные архивы в ее столице.

Ближайший сосед Кыргызстана прошел весь путь, которого Бишкек пока избежал. Таджикистан ратифицировал статут, получил претензии за неисполнение ордера и 20 ноября первым после встречи в Шэньчжэне уведомил генсека ООН о выходе. Ждать теперь придется год - до 20 ноября 2027-го. Еще до саммита такую процедуру начали Венесуэла, Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Чад. У каждого правительства свои причины. Но для стран, которым членство обещает новые конфликты с партнерами при весьма неопределенной судебной защите, выход все чаще оказывается единственным политически приемлемым решением.

Кыргызстану сегодня выходить неоткуда. И это, пожалуй, самое выгодное положение в нынешнем споре. Баткен дал стране вескую причину искать международной защиты. Но именно перед людьми, ради которых в 2022 году заговорили о ратификации, ее сторонникам и стоило бы отчитаться. Какую помощь получат пострадавшие, если завтра Жогорку Кенеш одобрит статут? Обязанности, которые примет на себя республика, расписаны по статьям. Столь же убедительного ответа о том, что получит взамен гражданин Кыргызстана, у Гааги спустя четыре года так и нет.