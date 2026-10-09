Кто и как сегодня обучает судей в Кыргызстане: интервью с главой ВШП

В первый день октября в Бишкеке в смешанном формате прошла Международная научно-практическая конференция "Правовые вопросы укрепления независимости и авторитета судебной системы". С приветственным словом к участникам обратились Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев и Председатель Верховного Суда Российской Федерации Игорь Краснов.

В работе форума приняли участие судьи верховных и местных судов двух стран, представители Совета судей Кыргызской Республики, Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики (ВШП) и Российского государственного университета правосудия имени В. В. Лебедева (РГУП). Ключевым событием открытия стало подписание соглашений о сотрудничестве между верховными судами и профильными вузами двух государств. Участники обсудили внедрение IT-технологий, цифровую трансформацию судопроизводства и повышение квалификации кадров.

О том, как сегодня строится система профессионального развития судей в Кыргызстане, с какими вызовами сталкивается судебная система в эпоху цифровизации и почему этика важна не меньше юридических знаний, в интервью рассказал директор ВШП Эркинбек Токтомамбетов.

- Эркинбек Божокоевич, сегодня мировое сообщество переживает этап стремительной цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. Как эти глобальные процессы влияют на требования к судебной системе?

- Роль судебной власти в современных условиях возрастает многократно. Мы видим, как усложняются и ускоряются общественные отношения, появляются принципиально новые категории споров. Все это требует от судебной системы высокой профессиональной готовности и способности оперативно адаптироваться к новым реалиям, сохраняя при этом базовые принципы: верховенство права, независимость суда и защиту прав человека.

Качество правосудия сегодня - это ключевой фактор устойчивого развития государства, его инвестиционной привлекательности и уровня доверия граждан к институтам власти. Именно поэтому формирование высокопрофессионального, независимого и нравственно устойчивого судейского корпуса становится задачей первостепенной важности.

- Какие главные задачи стоят перед Высшей школой правосудия в этом контексте?

- Высшая школа правосудия - это специализированный образовательный центр, главная цель которого - обеспечение непрерывного профессионального развития судей и сотрудников аппаратов судов. Наша история началась в 1998 году с создания Учебного центра судей. В 2008 году он перешел в ведение Верховного суда, а в 2017 году в ходе судебной реформы был преобразован в Высшую школу правосудия.

Сегодня мы подотчетны Председателю Верховного суда и Совету судей. Наш учрежденческий приоритет - не просто проведение курсов, а системное обучение, проведение научных исследований проблем судопроизводства и непрерывное обновление методической базы.

- Каков путь человека, решившего стать судьей в Кыргызской Республике? С чего начинается подготовка?

- Подготовка начинается задолго до самого назначения. Законодательством установлен базовый набор требований: высшее юридическое образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, возраст от 30 лет - для судей местных судов и от 40 лет - для высших судов, а также отсутствие судимости. Далее кандидат проходит многоэтапный конкурсный отбор, где проверяются как профессиональные знания, так и морально-деловые качества.

После назначения на должность процесс обучения не останавливается, а переходит на новый уровень. Он включает самообразование, институт наставничества, а также регулярное повышение квалификации в стенах Высшей школы правосудия.

- Каковы масштабы работы Высшей школы правосудия? Сколько человек ежегодно проходят через ваши программы?

- В Кыргызской Республике работает 501 судья и порядка 2500 сотрудников аппарата судов - Конституционного, Верховного и местных (областных, городских, районных).

Ежегодно Высшая школа правосудия обучает и повышает квалификацию более 1 тысячи специалистов. Примерно 50% из них - это действующие судьи, и еще 50% - сотрудники аппаратов судов и Судебного департамента. При этом постоянный штат Высшей школы составляет 45 человек, включая 10 штатных лекторов. На регулярной основе мы привлекаем порядка 80 лекторов - как опытных судей, так и сторонних экспертов.

- Из чего состоит учебный процесс и какие форматы обучения вы используете?

- Мы используем принцип, принятый во всем мире: "судьи обучают судей". Значительную часть нашего преподавательского состава составляют действующие судьи и судьи в отставке. Акцент сделан на практическую направленность: лекции-дискуссии, круглые столы, деловые игры, научно-практические конференции и стажировки непосредственно в судах. Допустимы самые разные формы - от очных сессий до дистанционных образовательных технологий.

Программы обновляются с учетом специализации и законодательных изменений. Обязательные блоки включают вопросы противодействия коррупции и соблюдения Кодекса судейской этики.

- Известно, что в Кыргызстане внедряется институт резерва судейских кадров. Предусмотрено ли для них отдельное обучение?

- Да, это одно из ключевых новшеств. Специально для лиц, включенных в резерв судейских кадров, разработана отдельная программа обучения, запуск которой предусмотрен с осени этого года.

В целом наша линейка включает комплексные программы повышения квалификации судей, программы для впервые назначенных судей, курсы для работников аппарата и специализированные тематические модули по наиболее актуальным вопросам применения права.

- Какие тренды и вызовы будут определять развитие судейского образования в ближайшие годы?

- Главный тренд - переход к концепции перманентного, непрерывного образования. Современный судья должен учиться всегда.

Что касается ключевых вызовов, то их два. Первый - цифровизация. Электронное судопроизводство, дистанционные заседания, автоматизация процессов и элементы искусственного интеллекта - это уже наша повседневная реальность. ВШП активно интегрирует IT-дисциплины и навыки работы с цифровыми инструментами во все учебные курсы.

Второй вызов - общественное доверие. В информационном обществе каждый судебный акт находится под пристальным вниманием СМИ и граждан. Поэтому открытость, высокое качество судебных решений и единообразие практики напрямую зависят от уровня подготовки судей и их этической устойчивости. Глубокие правовые знания обязательно должны сочетаться с высоким уровнем ответственности перед обществом.

- Насколько важно для Высшей школы правосудия международное сотрудничество?

- Изучение передового мирового опыта критически важно. Кыргызстан активно развивает международные связи по нескольким ключевым направлениям:

Международный консорциум организаций по подготовке судей (включает структуры из Кыргызстана, Беларуси, России и Армении).

Тюркская сеть подготовки судей (TJTN), объединяющая учебные заведения стран ОТГ (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция и Венгрия в качестве наблюдателя) для выработки общих стандартов правосудия.

Форум судей государств-членов ШОС, выступающий важной площадкой для профессионального обмена.

Отдельно хочу отметить традиционно тесное сотрудничество с Российской Федерацией. В рамках взаимодействия ВШП и РГУП уже реализован ряд успешных совместных образовательных проектов, и прошедшая в Бишкеке конференция придала этому процессу новый импульс. Мы всегда открыты к диалогу и внедрению лучших мировых практик во имя укрепления независимости и качества правосудия.