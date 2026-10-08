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Кыргызстан и Оман планируют совместный спутниковый мониторинг полей

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Кыргызстан и Оман договорились развивать сотрудничество в сельском и водном хозяйстве с акцентом на современные технологии, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

На встрече замминистра Илича Марсбек уулу с делегацией из Омана стороны обсудили совместную работу с данными национального спутника Кыргызстана. Спутниковую съемку и зондирование Земли хотят использовать, чтобы в реальном времени следить за состоянием полей, пастбищ и водных объектов.

Кроме космического мониторинга, партнеры планируют внедрять умные системы полива и бережного расхода воды, а также развивать рыбоводство и производство органических удобрений. По итогам переговоров стороны подтвердили, что готовы привлекать инвестиции и запускать совместные проекты.


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URL: https://www.vb.kg/462131
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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