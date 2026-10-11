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Соратников Ташиева по ГКНБ Авазова и Досмамбетова водворили в СИЗО

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В Кыргызстане по обвинению во взятке и коррупции арестованы бывший первый заместитель председателя ГКНБ Курванбек Авазов и экс-глава Министерства здравоохранения Каныбек Досмамбетов. По ходатайству следователя Военной прокуратуры Первомайский районный суд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде водворения в СИЗО.

Следствие установило, что бывшие должностные лица злоупотребляли служебным положением и получали от представителей предпринимательства денежные средства в особо крупном размере. Ранее в надзорном ведомстве сообщали о задержании за коррупцию двух экс-сотрудников спецслужб под инициалами А.К. и Д.К., чьи личности впоследствии подтвердили источники в силовых структурах.

Курванбек Авазов с декабря 2024 года занимал пост замглавы ГКНБ и руководителя Антитеррористического центра, а с декабря 2025 по февраль 2026 года являлся первым заместителем председателя ведомства. Каныбек Досмамбетов в период с 2023 по 2025 год возглавлял управление ГКНБ по Джалал-Абадской области, после чего с конца декабря 2025 года в течение двух месяцев руководил Минздравом, покинув должность в конце февраля 2026 года. В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/462205
Теги:
Арест, Кыргызстан, ГКНБ, СИЗО
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