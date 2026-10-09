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В Бишкеке начал курсировать новый автобусный маршрут №57

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В Бишкеке с 9 октября начал работать новый автобусный маршрут № 57, который будет обслуживать жителей микрорайона Тунгуч-2 и прилегающих районов.

По информации мэрии, маршрут организован по кольцевой схеме. Автобусы будут курсировать по улицам Анкара, Ауэзова, Абдрахманова и проспекту Чуй.

На линию выйдут 10 автобусов марки Yutong. Движение будет осуществляться в соответствии с утвержденной маршрутной схемой.

В муниципалитете отметили, что запуск нового маршрута направлен на повышение доступности общественного транспорта и улучшение транспортного обслуживания горожан.

Перед выходом на линию автобусы проходят проверку технического состояния, а водители- обязательный медицинский осмотр.


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URL: https://www.vb.kg/462183
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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