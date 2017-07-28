Жапаров: Ни один свидетель не сказал, что я организатор митинга в Караколе

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Напомним, суд перешел к прениям сторон.

Ранее прокурор Бакыт Доктурбеков просил наказать подсудимого на 15 лет лишения свободы. Гособвинение считает, что вина Жапарова полностью доказана.

В прениях выступил подсудимый Жапаров. Он сообщил суду, что ни один из свидетелей не сказал, что он является организатором беспорядков в Караколе.

"Я не причастен к этому делу. Основным заявителем является Кенжебек Жумабаев, его показания в суде и на следствии разнятся. Губернатор ничего не решает по вопросу "Кумтор", это прерогатива парламента. Я никак не мог организовать похищение или смещение с должности Каптагаева. Все свидетели говорили, что меня не было на этом митинге", - сказал Жапаров.

Со слов подсудимого, если бы он хотел поменять власть, то привел на митинг минимум 30-40 своих родственников.