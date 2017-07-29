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Безработный и лидер партии тоже идут на выборы президента

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Наталья Ли

Вчера, 28 июля, в Центризбирком поступили еще два заявления от граждан о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Документы подал безработный Темиркул Омуралиев, 5 мая 1960 года рождения. А также председатель "Партии защиты интересов работников промышленности, сельского хозяйства и малообеспеченных семей Кыргызской Республики" Акбаралы Айтикеев, 9 марта 1958 года рождения.

Айтикевв также является членом Совета, вице-президент Междунароодного конгресса промышленников и предпринимателей стран СНГ, Балтии и Восточной Европы.

Таким образом, к настоящему моменту заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах подали 37 человек: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев, Эрнис Зарлыков, Акбаралы Айтикеев, Темиркул Омуралиев.

Еще 11 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Темирбека Асанбекова, Турата Акимова и Каната Исаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/364030
Теги:
выборы, президент, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (40 материалов)
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Комментарии
Канат Мадраимов
29.07.2017, 11:16
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 30
Комментариев: 26

и название вроде у партии громкое и благозвучное, но почему о ней раньше ничего слышно не было?

про безработных пенсионеров я вообще молчу, что ж за пенсии у них?

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alex beg
29.07.2017, 12:19
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 19
Комментариев: 50

Как всегда у нас просто безумное количество кандидатов! И смех и грех! 

Я понимаю, когда молодежь выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы, это ради славы, пиара для будущего, и для столь

серьезного пункта в своем Резюме!  

Но когда выдвигаются ничем неизвестные пенсионеры - это необьяснимо ! 

Я думаю, что самые реальные шансы на победу на выборах у Жээнбекова. Он очень хорошо проявил себя в качестве Премьер-Министра. Показал

себя как настоящий хозяйственник. 

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