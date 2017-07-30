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СМИ: Главы МИД "арабской четвёрки" хотят ввести новые санкции против Катара

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Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, планируют обсудить введение новых санкций в отношении Дохи в ходе встречи в Манаме. Об этом сообщает RT, со ссылкой на Reuters и арабскую газету "Аль-Хаят".

По информации издания, главы МИД "арабской четвёрки" встретятся в столице Бахрейна в воскресенье, 30 июля. Ожидается, что они "введут санкции, которые постепенно повлияют на экономику Катара".

Ранее сообщалось, что арабские страны намерены резко ужесточить уже введённые санкции в отношении Катара.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.

URL: http://www.vb.kg/364062
Теги:
Египет, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн
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