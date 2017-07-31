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В США из музея украли золотую копию лунного модуля Нила Армстронга

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В США из музея воздухоплавания и астронавтики в городе Уапаконета, штат Огайо, украли золотую копию лунного модуля, которая принадлежала космонавту Нилу Армстронгу. Об этом, как пишет РБК, сообщает на своей странице в Facebook полиция города.

Правоохранители просят "общественность" помочь в поиске преступника. "Кто-либо, обладающий информацией о преступлении, свяжитесь, пожалуйста, с нашим офисом", - говорится в сообщении.

Как сообщает местный информационный портал Wapaconeta Daily News, музей воздухоплавания закрыт по причине разбирательства. По информации телеканала ABC, к расследованию, кроме полиции штата Огайо, подключено ФБР.

Копии лунных модулей из чистого золота высотой 5 дюймов (12,7 см) изготовлены французским ювелирным домом Cartier, отмечает телеканал. Их вручили в Париже Нилу Армстронгу и двум другим участникам первой экспедиции на Луну - Майклу Коллинзу и Баззу Олдрину - вскоре после возвращения космонавтов, в1969 году.

​Американский космонавт Нил Армстронг - первый человек, ступивший на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Армстронг является уроженцем города Уапаконета. Космонавт умер в 2012 году в возрасте 82 лет.

URL: http://www.vb.kg/364065
Теги:
музей, США
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