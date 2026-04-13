Соцфонд КР пополнил бюджет на миллиарды за счет вывода бизнеса из тени

- Светлана Лаптева
Социальный фонд Кыргызстана завершил 2025 год с внушительным профицитом в размере 3 млрд сомов. Этот финансовый успех не был случайным, он стал прямым результатом масштабной цифровизации и серьезных структурных изменений в системе обязательных страховых взносов.

Основным драйвером роста доходов стало вовлечение в систему тех, кто раньше оставался в тени. Речь идет о самозанятых гражданах, включая индивидуальных предпринимателей, таксистов и курьеров. Отчисления от ИП подскочили сразу на 63%, что эксперты связывают с запуском цифровой платформы "Базар". Этот сервис существенно упростил учет доходов и сделал процесс администрирования платежей прозрачным и понятным для бизнеса.

Важную роль в пополнении казны фонда сыграло и введение новой ставки страховых взносов в размере 1% для работников платформенной занятости. Эта мера позволила официально интегрировать в экономику тысячи людей, которые ранее работали вне правового поля, тем самым расширив налоговую базу страны.

Благодаря этим мерам общие доходы Соцфонда достигли отметки 130 млрд сомов. Столь солидная сумма позволила государству выполнить важное социальное обязательство и подтянуть минимальные пенсии до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет 7100 сомов.

Специалисты отмечают, что текущая реформа демонстрирует уверенный переход Кыргызстана к формализованной модели занятости. Цифровые сервисы из простых инструментов учета превращаются в эффективные механизмы фискальной интеграции. Впрочем, долгосрочная устойчивость системы теперь будет напрямую зависеть от стабильности работы онлайн-платформ и дисциплины плательщиков в будущем.


Сейчас читают
