На границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение

Сегодня, 31 июля, на границе Кыргызстана и Таджикистана зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщили в МЧС.

Примерно в 8.41 на станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре до 3-х баллов по 12 балльной шкале. По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 13 км к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 132 км к юго-востоку от г. Ош.

В в селе Бор-Дебе интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.

В МЧС отметили, что жертв и разрушений нет.