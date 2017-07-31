Погода
$ 68.62 - 68.72
€ 80.05 - 80.92

На границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение

179  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 31 июля, на границе Кыргызстана и Таджикистана зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщили в МЧС.

Примерно в 8.41 на станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре до 3-х баллов по 12 балльной шкале. По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 13 км к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 132 км к юго-востоку от г. Ош.

В в селе Бор-Дебе интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.

В МЧС отметили, что жертв и разрушений нет.

URL: http://www.vb.kg/364083
Теги:
землетрясение
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  