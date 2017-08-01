Производители с поддельными документами пытаются получить сертификат ЕАЭС

Некоторые предприниматели пытаются пройти оценку качества соответствия ЕАЭС по сфальсифицированным документам. Об этом сегодня, 1 августа, на пресс-конференции заявил директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы при Минздраве КР Толо Исаков.

Он рассказал, что под контролем министерства находятся оценка качества производства детских игрушек и товаров, косметической и табачной продукции. Сейчас эти товары проходят сертификацию в лабораториях в Оше и Бишкеке. При этом некоторые предприниматели предоставляют поддельные документы, которые приходится проверять на подлинность, что в целом усложняет процедуру выдачи сертификата.

"За счет бюджетных средств и грантов мы привлекли 260 тысяч долларов для пополнения лабораторий новыми оборудованиями. К нам обращаются очень много предпринимателей для получения свидетельства, многие предприниматели представляют поддельные документы. Со стороны Минздрава процедура быстрая, но из-за того, что представляют сфальсифицированные документы, все затягивается", - пожаловался Исаков.