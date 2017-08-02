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Суд по делу Тологонова: свидетель отказался от своих показаний

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Гулиза Авазова

Свидетель по уголовному делу против экс-депутата Райкана Тологонова отказался от своих показаний на судебном процессе в Первомайском суде.

Как отметил свидетель Нурдин Султанмамытов, он подписал ложные показания, написанные Абдуллой Юсуповым под диктовку Зарылбека Рысалиева. "В СИЗО-1 пришел Рысалиев и спросил, буду ли я помогать следствию по делу мародерства. И сказал, если я буду против, то могу вернуться домой инвалидом, а если буду сотрудничать, то выйти отсюда будет намного легче", - отметил он.

Он добавил, что после этого начались пытки, в частности, его избил дубинкой начальник ИВС г. Канта, и после обращения Султанмамытова к правоохранительным органам, его сняли с должности. Однако до этого даже звучали прямые угрозы утопить его в туалете. "Он мне даже предложил 5 тысяч долларов, чтобы откупиться от трех следователей по этому делу, а оставшиеся 2 тысячи хотел отдать маме, чтобы она не обращалась к правозащитникам. Но я отказался, его всего лишь отстранили от должности, не стали судить", - пояснил он.

После угроз помощник Рысалиева, мужчина по имени Калыбек, приходил в СИЗО и носил арбузы ему и Юсупову, и именно он сказал, что если он хочет жить, должен подписать показания. Он добавил, что в свое время этот Калыбек с конвоем на легковом автомобиле повез Султанмамытова к нему домой в Токмак к родителям и сыну, однако затем оформил два сувенирных меча, привезенные с собой в машине как улику после разбоя офиса Бакиевых.

Свидетель сообщил, что был задержан в Москве в 2011 году по обвинению в двух убийствах, разбое и угоне и передан правоохранительным органам Кыргызстана в 2013 году. Однако по приезде в страну его обвиняют по одному делу в разбое. С Тологоновым он познакомился во время очной ставки по возвращении.

Султанмамытов признался, что 7 апреля 2010 года был с Абдуллой Юсуповым, точнее в этот день они приехали из Джалал-Абада, гостили у первого. По приезде, немного отдохнув, он встретился с Юсуповым уже в офисе Жаныша Бакиева, который находился на пересечении улиц Московской и Ибраимова. В то время там также находились Дастан Оморов и Азамат Шергазиев.

"Тогда мне нужны были деньги и я обращался к Юсупову, который в то время нам пообещал много чего. Он говорил: "Вот снимем с должности муфтия, и будем продавать визы узбекам на хадж, у меня много знакомых, будем работать в хороших местах", и пообещал деньги, в итоге давал мелочь, отметил он.

По словам свидетеля, до сих пор продолжаются давления, в частности, год назад его перевели в Джалал-Абад, где снова попросили дать показание против Тологонова и Омурбека Текебаева. "Мужчина по имени Талант меня пугал, как я понял, он работает в СНБ (ГКНБ) и курирует юг. Они даже хотели снять меня на видео, но недавно перевели в СИЗО-21 в Бишкек", - сообщил Султанмамытов.

URL: http://www.vb.kg/364193
Теги:
апрельские события, суд, Райкан Тологонов
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02.08.2017, 15:54
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https://www.youtube.com/watch?v=hVMpLDcNHvo

Муса Тологонов, сын депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Райкана Толгонова, предлагал осужденным за мародерство «убрать» подельника Абдуллу Юсупова. На видео, предоставленном K-News межведомственной следственной группой по расследованию мародерства в апреле 2010, он предлагает деньги за то, чтобы заставить Юсупова молчать.

В 2012 году парламентская комиссия расследовала причастность «атамекеновцев» к мародерству. Основанием послужили показания Абдуллы Юсупова, который сообщал, что совершал мародерства в 2010 году под началом депутатов.

На видео сняты показания фигурантов дела, а также встреча Мусы Толгонова и Дастана Оморова, осужденного за мародерства вместе с Абдуллой Юсуповым. В 2012 году они заявили о том, что процессом разграбления имущества Бакиевых руководили депутаты от фракции «Ата Мекен». Встреча молодых людей снималась на скрытую камеру.

Вот как он еще додумался украсть фотоаппарат следователя...

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