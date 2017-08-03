В селе Чон-Арык произошло ДТП. Погиб 16-летний подросток

В селе Чон-Арык Московского района Чуйской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии 12 человек получили травмы, еще один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.

В милиции отметили, что авария произошла 2 августа в 08:00 на автодороге через село Петровка и Арзан. В ДТП участвовали три автомашины марок "Тойота Эстима", "Лексус RX 330" и "Мерседес-Бенц Вито".

В материалах следствия указано, что "Тойота Эстима" ехала в сторону села Петровка, а "Лексус" - наоборот. По данным правоохранителей, "Тойота" выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с "Лексусом", позади которого ехал Мерседес.

От удара погиб 16-летний сын автовладельца "Мерседеса Вито". Восьмерым пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, четверо госпитализированы в отделение травматологии территориальной больницы Московского района. У пострадавших переломы предплечья, ключицы, сотрясение головного мозга, ушибы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Они получают соответствующее лечение.

Список госпитализированных: