В суде Омурбек Текебаев попал в свой же капкан

Омурбек Текебаев, известный своими хитроумными выходками, в ходе судебных разбирательств начал попадать в свои же "ловушки". Так, в самом начале следствия он вовсе отрицал знакомство с ныне покойным Талантом Маматкеримовым, который был одним из основных членов, организованной лидером партии "Ата Мекен" группы.

Однако к концу расследования и ознакомившись с материалами уголовного дела, Текебаев начал менять свои показания.

Так, в материалах уголовного дела имеются неопровержимые доказательства знакомства подсудимого с Маматкеримовым. В частности, осенью 2010 года они одним рейсом вместе летали в Москву. Причем Маматкеримов сидел рядом с личным телохранителем Текебаева - Нурбеком Абдрахмановым. Более того, в Бишкек они обратно вернулись одним рейсом, что и подтверждается пассажирскими манифестами авиакомпаний.

Соответственно, возникает вопрос: зачем же Текебаев отрицал свое знакомство с Маматкеримовым? Видимо, опять хотел ввести общественность и следствие в заблуждение? И как он после представления таких доказательств будет оправдываться?