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В суде Омурбек Текебаев попал в свой же капкан

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Руслан Изреков

Омурбек Текебаев, известный своими хитроумными выходками, в ходе судебных разбирательств начал попадать в свои же "ловушки". Так, в самом начале следствия он вовсе отрицал знакомство с ныне покойным Талантом Маматкеримовым, который был одним из основных членов, организованной лидером партии "Ата Мекен" группы.

Однако к концу расследования и ознакомившись с материалами уголовного дела, Текебаев начал менять свои показания.

Так, в материалах уголовного дела имеются неопровержимые доказательства знакомства подсудимого с Маматкеримовым. В частности, осенью 2010 года они одним рейсом вместе летали в Москву. Причем Маматкеримов сидел рядом с личным телохранителем Текебаева - Нурбеком Абдрахмановым. Более того, в Бишкек они обратно вернулись одним рейсом, что и подтверждается пассажирскими манифестами авиакомпаний.

Соответственно, возникает вопрос: зачем же Текебаев отрицал свое знакомство с Маматкеримовым? Видимо, опять хотел ввести общественность и следствие в заблуждение? И как он после представления таких доказательств будет оправдываться?

URL: http://www.vb.kg/364340
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Чолпон Шакирова
04.08.2017, 17:29
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Минусов: 100
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Текебаев говорил, что и Модина, Маевского он не знает, а оказалось, что даже вместе проводили время, теперь только сознался. Но продолжает упорно твердить- И ЧЁ С ЭТОГО... 

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Медет Осмоналиев
04.08.2017, 17:50
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А только сегодня Текебаев говорил, что встретил Маматкеримова уже в Москве. Совсем запутался походу.

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