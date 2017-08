Клип "Despacito" популярнее чем Justin Bieber и PSY с Gangnam Style

Интернет-источник YouTube просто взорвал хит этого года "Despacito". По количеству просмотров ролик бьет все рекорды, на сегодняшний день оно превышает 3 миллиарда 8 миллионов 900 тысяч просмотров.

Хит исполнителей Луиса Фонси и Daddy Yankee обогнал даже творение корейского певца PSY с его творением "Gangnam style" которое считалось самым популярным долгое время.

Отметим, на просторах видеохостинговой компании есть ряд популярных видеоклипов, которые также набрали более миллиарда просмотров.

Но на данный момент верхнюю позицию данного рейтинга занимает именно клип на песню "Despacito".

На ступень ниже расположился клип Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack. Количество просмотров - 2 миллиарда 996 миллионов.

Далее находится корейский певец PSY с композицией Gangnam Style. Количество просмотров - 2 миллиарда 920 миллионов.

Затем Justin Bieber с песней Sorry, которую посмотрело 2 миллиарда 696 миллионов пользователей.

На ступень ниже с 2 миллиардами 590 тысячами просмотров Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

Также в рейтинге не плохую позицию занимает песня из мультфильма "Маша и Медведь" с песней "Маша плюс каша". Количество просмотров - 2 миллиарда 357 миллионов.

И завершает топ-7 клип на песню Taylor Swift - Shake It Off, который посмотрело 2 миллиарда 300 тысяч человек.