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Декларация-2016. Арзыбек Кожошев подрабатывает преподавателем в двух местах

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Айдана Абдуваитова

Министр экономики Арзыбек Кожошев в прошлом году заработал 823 тысячи сомов. Такие данные приведены в сводном отчете о доходах и расходах членов правительства за 2016 год.

По основному месту работы министр получил 722 тыс. сомов в виде заработной платы. Еще чуть более 100 тыс. сомов Кожошев заработал от педагогической деятельности в двух местах. Из имущества у главы ведомства есть только одна квартира площадью 70 квадратных метров.

Годовая зарплата близкого родственника министра составила 367 тыс. сомов. Он владеет квартирой, машиной марки "Мерседес-Бенц Спринтер" и земельным участком.

URL: http://www.vb.kg/364405
Теги:
Арзыбек Кожошев
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Сюжет: Декларация 2017 (2 материалов)
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