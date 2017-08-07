Декларация-2016. Арзыбек Кожошев подрабатывает преподавателем в двух местах

Министр экономики Арзыбек Кожошев в прошлом году заработал 823 тысячи сомов. Такие данные приведены в сводном отчете о доходах и расходах членов правительства за 2016 год.

По основному месту работы министр получил 722 тыс. сомов в виде заработной платы. Еще чуть более 100 тыс. сомов Кожошев заработал от педагогической деятельности в двух местах. Из имущества у главы ведомства есть только одна квартира площадью 70 квадратных метров.

Годовая зарплата близкого родственника министра составила 367 тыс. сомов. Он владеет квартирой, машиной марки "Мерседес-Бенц Спринтер" и земельным участком.