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Боксер Умар Кубанычбек уулу завоевал серебро чемпионата Азии

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Гулиза Авазова

Кыргызстанец Умар Кубанычбек уулу завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата Азии по боксу, который проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, в финальном поединке весовой категории до 63 кг кыргызстанец встретился с боксером из Узбекистана Нурисломом Исмаиловым. Несмотря на активный бой со стороны кыргызстанца, судьи отдали победу узбекистанцу со счетом 4:1.

Отметим, на пути к финалу кыргызстанец одолел боксера из ОАЭ Амера аль-Сувайдера и Джонгжо Вирапона из Таиланда.

Напомним, помимо серебра Кубанычбек уулу в копилке сборной Кыргызстана еще четыре бронзовые медали, которые завоевали Муктарбек Ибраимов (до 50 кг), Айдар Ороскулов (до 57 кг), Дастан Онолбеков (до 66 кг) и Ахмед Усупов (свыше 80 кг).

URL: http://www.vb.kg/364443
Теги:
бокс, чемпионат
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