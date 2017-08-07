Сегодня: четверо дружных, дерзкое похищение, контрабандный арахис

Четверо дружных. Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев решили объединиться.

По информации секретариата фракции "Онугуу-Прогресс", вчера лидеры трех политических партий - "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Өнүгүү-Прогресс" - подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты.

Чист как агнец. Сегодня продолжился суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова. Вновь ведется допрос подсудимого лидера "Ата Мекена".

Лидер партии "Ата Мекен" заявил суду, что он не брал у российского бизнесмена Леонида Маевского какие-либо финансовые средства. Однако признался, что находясь в Москве, 1 сентября 2010 года ездил на его автомашине. В частности, на ней он заезжал на территорию Госдумы РФ.

Тем временем в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области началась голодовка сторонников лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Святое. Сегодня в Саудовскую Аравию вылетела первая группа паломников из Кыргызстана для хаджа в Мекку.

В ДУМК рассказали, что в этом году паломничество совершат 4 тыс. 585 кыргызстанцев. Их разделили на несколько групп. Первая группа вылетит сегодня, а последняя отправится 20 августа. 5-6 сентября паломники начнут возвращаться на родину.

Дерзкое похищение. В социальной сети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео, на котором неизвестные молодые люди похитили девушку. Инцидент произошел 5 августа примерно в 9.40 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева, говорится в описании.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое парней бегут за девушками по тротуару. Затем к месту преступления подъехал автомобиль марки "Мерседес-Бенц" с госномером В 7600 ВА. Одну из девушек силой затолкали в такси. После чего автомашина уехала в неизвестном направлении.

Контрабанда. В Баткенской области возле села Кок-Талаа сотрудники таможенной службы зафиксировали незаконный ввоз арахиса и косточек абрикоса на территорию Кыргызстана.

По данным ведомства, общий вес арестованного товара составил одну тонну 335 килограммов. Стоимость продукции оценена в 190 тысяч сомов. Груз находился в автомашине марки "ДАФ-ТЕ95ХF" с государственными номерными знаками Кыргызской Республики под управлением гражданина КР. Данная партия была завезена из Таджикистана.

Трясло. Сегодня в 02.28 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 3 балов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагался в 16 км к северо-востоку от села Кара-Таш. В населенных пунктах КР интенсивность подземных толчков не ощущалась.