Погода
$ 69.20 - 69.42
€ 81.40 - 82.21

Сегодня: четверо дружных, дерзкое похищение, контрабандный арахис

717  3
Виктория Куренева

Четверо дружных. Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев решили объединиться.

По информации секретариата фракции "Онугуу-Прогресс", вчера лидеры трех политических партий - "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Өнүгүү-Прогресс" - подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты.

Чист как агнец. Сегодня продолжился суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова. Вновь ведется допрос подсудимого лидера "Ата Мекена".

Лидер партии "Ата Мекен" заявил суду, что он не брал у российского бизнесмена Леонида Маевского какие-либо финансовые средства. Однако признался, что находясь в Москве, 1 сентября 2010 года ездил на его автомашине. В частности, на ней он заезжал на территорию Госдумы РФ.

Тем временем в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области началась голодовка сторонников лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Святое. Сегодня в Саудовскую Аравию вылетела первая группа паломников из Кыргызстана для хаджа в Мекку.

В ДУМК рассказали, что в этом году паломничество совершат 4 тыс. 585 кыргызстанцев. Их разделили на несколько групп. Первая группа вылетит сегодня, а последняя отправится 20 августа. 5-6 сентября паломники начнут возвращаться на родину.

Дерзкое похищение. В социальной сети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео, на котором неизвестные молодые люди похитили девушку. Инцидент произошел 5 августа примерно в 9.40 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева, говорится в описании.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое парней бегут за девушками по тротуару. Затем к месту преступления подъехал автомобиль марки "Мерседес-Бенц" с госномером В 7600 ВА. Одну из девушек силой затолкали в такси. После чего автомашина уехала в неизвестном направлении.

Контрабанда. В Баткенской области возле села Кок-Талаа сотрудники таможенной службы зафиксировали незаконный ввоз арахиса и косточек абрикоса на территорию Кыргызстана.

По данным ведомства, общий вес арестованного товара составил одну тонну 335 килограммов. Стоимость продукции оценена в 190 тысяч сомов. Груз находился в автомашине марки "ДАФ-ТЕ95ХF" с государственными номерными знаками Кыргызской Республики под управлением гражданина КР. Данная партия была завезена из Таджикистана.

Трясло. Сегодня в 02.28 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 3 балов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагался в 16 км к северо-востоку от села Кара-Таш. В населенных пунктах КР интенсивность подземных толчков не ощущалась.

URL: http://www.vb.kg/364446
Теги:
Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Омурбек Текебаев, выборы, землетрясение, контрабанда, похищение, хадж
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Адилет Кадыров
07.08.2017, 17:39
Карма: -35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 86
Комментариев: 92

Политики нашей страны грязные и воровитые. Тому подтверждение суд над Текебаевым. Человек давно заслуживал срока, но по всем понятным причинам всегда избегал наказания. А то что касается объединения этих 4-ых недоумков, то могу сказать лишь одно-ЭТО ПИСТОС ГОСПОДА И ДАМЫ! 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Банин Александр
07.08.2017, 17:57
Карма: -57
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 128
Комментариев: 93

Радует, что Текебаеву приходит память. Все больше и больше они с Чотоновым узнают. Так скоро Текебаев расскажет как они там с однопартийцами мародерили в 2010 году.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Даке Маматкасым
07.08.2017, 19:22
Карма: -5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 110
Минусов: 115
Комментариев: 183


Радует, что Текебаеву приходит память

так, на донышке))) 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  