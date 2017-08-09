Торобаев объявил конкурс на название и эмблему новой партии. Приз - iPhone

После объединения перед выборами лидеры нескольких партий планируют создать новую политическую организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Бакыт Торобаев.

По словам Торобаева, группа начала готовить соответствующие документы по регистрации нового политического объединения, в которое войдут партии "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Өнүгүү-Прогресс". Для выбора названия и эмблемы партии политики решили обратиться к своим подписчикам и объявили конкурс.

Условия конкурса:

Граждане КР старше 16 лет. Название партии должно быть лаконичным, содержательным как на государственном языке, так и на официальном. Проект эмблемы: готовый графический дизайн

Работы на конкурс принимаются до 20 августа. Победителя ждет новый iPhone 7. Креативные пользователи соцсетей могут присылать свои работы по почте bakytorobaev@gmail.com. Предложения и проекты будут оцениваться в комплекте (название+дизайн) и по отдельности (название, дизайн).

Напомним, 7 августа стало известно, что лидеры партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и сопредседатели "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты. Ранее вся четверка уже подала документы в ЦИК, и кто из них будет бороться за пост главы государства, официально не сообщается.