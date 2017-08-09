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Торобаев объявил конкурс на название и эмблему новой партии. Приз - iPhone

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Айдана Абдуваитова

После объединения перед выборами лидеры нескольких партий планируют создать новую политическую организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Бакыт Торобаев.

По словам Торобаева, группа начала готовить соответствующие документы по регистрации нового политического объединения, в которое войдут партии "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Өнүгүү-Прогресс". Для выбора названия и эмблемы партии политики решили обратиться к своим подписчикам и объявили конкурс.

Условия конкурса:

  1. Граждане КР старше 16 лет.
  2. Название партии должно быть лаконичным, содержательным как на государственном языке, так и на официальном.
  3. Проект эмблемы: готовый графический дизайн

Работы на конкурс принимаются до 20 августа. Победителя ждет новый iPhone 7. Креативные пользователи соцсетей могут присылать свои работы по почте bakytorobaev@gmail.com. Предложения и проекты будут оцениваться в комплекте (название+дизайн) и по отдельности (название, дизайн).

Напомним, 7 августа стало известно, что лидеры партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и сопредседатели "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты. Ранее вся четверка уже подала документы в ЦИК, и кто из них будет бороться за пост главы государства, официально не сообщается.

URL: http://www.vb.kg/364531
Теги:
Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Бакыт Торобаев, Камчыбек Ташиев, дизайн, конкурс, социальные сети
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Комментарии
Касым Молдобаев
09.08.2017, 12:08
Карма: +123
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 198
Минусов: 75
Комментариев: 441

Ахах, Торобаев жмотится тратиться на дизайнеров, а тут как раз, видимо, решил поменять айфон на новый.

+2
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Жалоба модератору
Чолпон Шакирова
09.08.2017, 12:36
Карма: -15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 100
Комментариев: 111

Касым Молдобаев

Ахах, Торобаев жмотится тратиться на дизайнеров, а тут как раз, видимо, решил поменять айфон на новый.

Нет, это просто скудоумие у этой волшебной четверки аферистов!

+1
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Жалоба модератору
Руслан Рустамович
09.08.2017, 12:42
Карма: -27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 50
Минусов: 77
Комментариев: 101

Торобаева жалко. Судя по его работникам в сети, которые отвечают за его пиар, такой шаг был предсказуем. Его работники низко образованные дегенераты. 

0
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Жалоба модератору
Бек
09.08.2017, 12:52

Саясий чириктер & Торобаев

0
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Жалоба модератору
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