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Первое объединение. Четыре кандидата в президенты выступают единым фронтом

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Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев решили объединиться.

По информации секретариата фракции "Онугуу-Прогресс", вчера, 6 августа, лидеры трех политических партий - "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Өнүгүү-Прогресс" подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты.

В соглашении говорится: "Мы, руководители политических партий, чувствуя свою ответственность и принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в стране, в контексте предстоящих президентских выборов считаем необходимым объединить свои усилия для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов".

Инициаторами новой политической площадки также подчеркивается: "В целях консолидации политических сил мы провели ряд встреч, результатом которых стало понимание, что ценности и цели наши едины. Для нас архиважным вопросом является целостность и суверенитет нашей страны. Для реализации этих задач мы решили объединиться и создать новую политическую партию, которая соберет всех неравнодушных граждан, общественные и политические силы нашего государства".

В соглашении также указывается, что инициаторы новой политической площадки готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами".

Под соответствующим меморандумом об объединении трех политических партий подписались Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев.

Кто из них будет бороться за пост главы государства, пока неизвестно.

URL: http://www.vb.kg/364407
Теги:
Бутун Кыргызстан, выборы, президент, Онугуу – Прогресс, Республика – Ата-Журт
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Комментарии
кыргызстанец
07.08.2017, 10:30

Ваше время прошло.  За 20 лет вволю наелись и напились.Пора и честь знать.

Не считайте себя спасителями народа и страны. Не считайте себя политиками и государственными деятелями. Вы обычные со средними возможностями.  Наличие "легких" денег вскружило вам разум и не дает покоя.

Дайте народу отдохнуть от вас.

+3
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Бек
07.08.2017, 10:35

Презренные тролли...не видать вам кресел как своих ушей.

+1
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Урри
07.08.2017, 10:48

А че эт Бакыт Т. примкнул к этим чудикам?

+1
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Кыке
07.08.2017, 11:11

Знаем что для вас ".. архиважно..", уроды.  И какого единого кандидата хотите выдвинуть? Вы же все амбициозные политиканы, перегрызете друг другу горло потом. Али уже поделили должностя? 

+1
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Бакыт зачем
07.08.2017, 11:29

Бакыт ты потерял свои голоса

+1
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Доцент
07.08.2017, 11:34

Какие отвратительные рожи. Жулье и ворье.

+1
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Анти Бакыт
07.08.2017, 12:57

Бакыт Торобаев уже потерял свои голоса. М К Т утопят тебя.

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Наблюдатель
07.08.2017, 13:04

Новая, без названия , объединенная партия, выдвигает единого кандидата: 1. А. Мадумаров- он все силы истратил, когда был в оппозиции к А.Акаеву. В дальнейшем он стал просто чиновником, не замечая правления клана Бакиевых....... Но за то проснулся , когда свергнули Бакиева, опять критика власти......                                   2. А.Келдибеков  -как говорили его земляки с малой Родины , "Чистый-по своим финансовым делам.Белый-по своим человеческим деяниям", хотя суд был , наложили штраф в шестизначных числах.                                              3.К. Ташиев -молчал при Бакиеве, но не понравилась, правления следующего президента, решил с горсткой джигитов захватить власть, перелезая через забор Белого дома, получил срок, после за избиение человека , его не допустили к выборам в Жогорку Кенеш.                                                                                                                         4. Б.Торобаев- за ним к счастью ничего плохого не замечено.     Думаю ,единый кандидат он.

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Бишкек
07.08.2017, 14:17

Для Камчы подойдет работа начальника СБ какого то кафе.

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Altyn Altynov
07.08.2017, 15:31
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 14

Мадумар хорошо начинал своим ораторством при акайчике а при баксе слился надев маску аристократа ктр должен сидеть на ореховом троне.

У ташика не получился блицкриг как у чинхисхана потерял лицо и не тока порвал штаны..

Келдибек сказочно разбогател прислуживая во дворе талант..

А последний тож наверное чем то попахивает или просто от солидарности притиснулся к политрупам потому что акялар.

Здравомыслящие земляки с юга поймут что этот квартет слит и безповоротно

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