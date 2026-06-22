Бизнес пожаловался в ГНС на блокировку контейнеров администрациями рынков

В ходе встречи с Государственной налоговой службой представители бизнеса подняли вопрос об ограничении доступа к их имуществу на территории торговых комплексов.

По словам заместителя председателя Ассоциации торговых предприятий "СоюзТорг" Андрея Грахова, в отдельных случаях администрации рынков блокируют контейнеры собственными замками до тех пор, пока арендаторы не урегулируют налоговые споры.

Предприниматели считают такую практику незаконной и спорной, поскольку торговые павильоны являются их частной собственностью.

"Контейнер находится на арендованной земле, однако остается собственностью предпринимателя. Поэтому ограничение доступа к нему вызывает серьезные вопросы", - отметил Грахов.

По словам участников встречи, коммерсанты нередко сталкиваются с ситуацией, когда не могут вывезти товар или продемонстрировать помещение потенциальному субарендатору до выполнения дополнительных требований руководства рынка.

Бизнес-сообщество намерено продолжить обсуждение этой проблемы напрямую с администрациями торговых площадок для поиска компромиссных решений, учитывающих интересы всех сторон.