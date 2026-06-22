Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 100.30 - 101.15

Бизнес пожаловался в ГНС на блокировку контейнеров администрациями рынков

294  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе встречи с Государственной налоговой службой представители бизнеса подняли вопрос об ограничении доступа к их имуществу на территории торговых комплексов.

По словам заместителя председателя Ассоциации торговых предприятий "СоюзТорг" Андрея Грахова, в отдельных случаях администрации рынков блокируют контейнеры собственными замками до тех пор, пока арендаторы не урегулируют налоговые споры.

Предприниматели считают такую практику незаконной и спорной, поскольку торговые павильоны являются их частной собственностью.

"Контейнер находится на арендованной земле, однако остается собственностью предпринимателя. Поэтому ограничение доступа к нему вызывает серьезные вопросы", - отметил Грахов.

По словам участников встречи, коммерсанты нередко сталкиваются с ситуацией, когда не могут вывезти товар или продемонстрировать помещение потенциальному субарендатору до выполнения дополнительных требований руководства рынка.

Бизнес-сообщество намерено продолжить обсуждение этой проблемы напрямую с администрациями торговых площадок для поиска компромиссных решений, учитывающих интересы всех сторон.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459512
Теги:
ГНС, рынок, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  