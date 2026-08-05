Артем Новиков: Региону нужны общие производственные цепочки

Центральная Азия демонстрирует уверенный экономический рост, но для сохранения темпов странам региона необходимо сменить парадигму взаимодействия. Совокупный ВВП превысил $500 млрд, а среднегодовой прирост в 6–7% значительно опережает мировые показатели. Кыргызстан и вовсе показывает двузначные цифры - более 10%. Однако схожая структура экономик создает проблему. Государства конкурируют за идентичные инвестиции, транзитные потоки и рынки сбыта. Об этом заявил глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков на форуме "Примаковские чтения" на Иссык-Куле.

Выходом из этой ситуации, по мнению спикера, станет переход к промышленной кооперации и отраслевой специализации.

"Нужно выстраивать общие производственные цепочки в энергетике, фармацевтике, продовольственном секторе и промышленности. Транспортные коридоры при этом должны перестать быть просто источником транзитных доходов. Вдоль них необходимо создавать логистические хабы и экспортные кластеры, превращая географию в добавленную стоимость. Такой подход позволяет региону претендовать на новую роль в мировой экономике. Если раньше Центральная Азия рассматривалась лишь как транзитное пространство между крупными державами, то сегодня сочетание ресурсной базы, человеческого капитала и динамичного роста дает ей возможность самостоятельно участвовать в формировании глобальной экономической архитектуры", - подчеркнул Новиков.

Практическим инструментом поддержки этой трансформации выступает РКФР. Фонд профинансировал свыше 3,8 тыс. проектов на $1,2 млрд, а его кредитный портфель за пять лет вырос в 2,7 раза - до $580 млн. В 2025 году выдача достигла рекордных $239 млн, в первом полугодии 2026-го - более $150 млн. Собственный капитал фонда составляет $607 млн, или 18,3% совокупного капитала банковской системы Кыргызстана, что подтверждает масштаб его влияния на экономику республики.