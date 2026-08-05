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По итогам форума по проекту "Асман" подписан ряд документов

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В Бишкеке 4 августа состоялся Форум высокого уровня "Строительство и развитие нового города "Асман" - 2026", посвященный реализации проекта строительства нового экологически чистого города. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте.

Участники форума обсудили вопросы градостроительного планирования, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, формирования функциональной структуры нового города, привлечения инвестиций и расширения международного сотрудничества.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям Дамирбек Бикулов отметил стратегическое значение проекта "Асман" для социально-экономического развития страны. По его словам, реализация проекта открывает новые возможности для привлечения инвестиций, внедрения современных технологий и развития современной городской инфраструктуры.

В ходе форума также рассмотрели вопросы практической реализации проекта, развития отраслевой инфраструктуры и механизмы дальнейшего сотрудничества.

По итогам мероприятия состоялась церемония подписания ряда документов, направленных на дальнейшее продвижение проекта "Асман".


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URL: https://www.vb.kg/460653
Теги:
инвестиции, строительство, форум, Бишкек
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