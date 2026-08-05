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Акылбек Жапаров отметил заслуги президента по крупным проектам КР

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- Виктория Гунгер
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Акылбек Жапаров заявил, что под руководством Садыра Жапарова Кыргызстан перешел от многолетних согласований к практической реализации стратегических задач. Об этом экс-глава кабмина заявил СМИ на VIII Кыргызско-Российском экономическом форуме на Иссык-Куле.

Он отметил высокие темпы возведения ж/д магистрали "Китай - КР - Узбекистан" и прогресс по Камбар-Атинской ГЭС-1.

"Реализуются и другие крупные инфраструктурные проекты в транспортно-энергетической сфере", - сказал Жапаров.

На вопрос журналистов о том, где он сейчас работает, экс-премьер сообщил, что его деятельность связана с высшим составом Азиатской академии наук, в которую он вошел в ноябре 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/460668
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