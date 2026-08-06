В Бишкеке обсудили меры по улучшению работы муниципального транспорта

В Бишкеке усилят контроль за безопасностью пассажирских перевозок, соблюдением трудовой дисциплины и качеством обслуживания в муниципальном общественном транспорте. Такие поручения были даны по итогам совещания под председательством заместителя мэра города Рамиза Алиева.

В обсуждении приняли участие руководство муниципального предприятия "Бишкекский городской транспорт" и бригадиры маршрутных линий.

Как сообщили в мэрии, участники совещания рассмотрели вопросы повышения качества работы муниципального общественного транспорта, безопасности дорожного движения, культуры обслуживания пассажиров и условий труда водителей.

Особое внимание было уделено соблюдению Правил дорожного движения. Заместитель мэра подчеркнул, что обеспечение безопасности пассажиров должно оставаться главным приоритетом для каждого водителя. Также обсуждались меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, укреплению трудовой дисциплины и поддержанию подвижного состава в исправном техническом состоянии.

Отдельно рассмотрены вопросы культуры обслуживания пассажиров. Водителям напомнили о необходимости соблюдать нормы профессиональной этики, проявлять уважительное и доброжелательное отношение к пассажирам.

Кроме того, руководители предприятия разъяснили порядок начисления заработной платы, действующие условия оплаты труда и работу по совершенствованию системы материального стимулирования сотрудников.

По итогам совещания бригадирам маршрутных линий поручено довести до водителей информацию об условиях оплаты труда, а также усилить контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения, трудовой дисциплины и стандартов обслуживания пассажиров.