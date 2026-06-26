Подростка, унесенного течением реки Талас, ищут более 270 человек

В Таласской области продолжаются поиски подростка, которого унесло течением реки Талас. К поисково-спасательной операции привлечены более 270 человек, включая сотрудников милиции, МЧС и местных жителей.

Как сообщили в УВД Таласской области, сообщение о происшествии поступило 23 июня. По ее данным, житель Таласского района Б.Т., 2010 года рождения, во время купания оказался в реке и был унесен течением.

Информация была зарегистрирована в электронном журнале учета происшествий, после чего на место выехала следственно-оперативная группа. Сразу после этого начались поисковые мероприятия.

Ход поисковой операции на месте координируют полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Жумаев, начальник УВД Таласской области Бактыбек Нарчаев и исполняющий обязанности начальника управления МЧС по Таласской области Нурлис Торокулов. Они также встретились с местными жителями и обсудили ход поисков работ.