Ишенгуль Болджурова: Революционные изменения в школах недопустимы

Переход Кыргызстана на 12-летнюю систему школьного обучения является объективной необходимостью для интеграции в мировое образовательное пространство, однако поспешность реформы, отсутствие полноценного пилотного этапа и слабая подготовка учителей на местах создают серьезные риски для качества всего процесса. Главная мысль заключается в том, что любые масштабные изменения в обучении должны быть постепенными, глубоко адаптированными к национальным реалиям и свободными от слепого копирования зарубежных лекал, особенно в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Об этом в развернутом интервью изданию "ВЭС 24" заявила известный ученый, экс-министр образования и культуры Кыргызской Республики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ишенгуль Болджурова.

Размышляя о предпосылках масштабной модернизации и международном опыте, который уже частично прижился в республике, эксперт отметила:

"Согласимся, что переход на двенадцатилетнюю систему образования является необходимостью в контексте интеграции выпускников в международное образовательное пространство. Многие частные школы, такие как "Кембридж скул" или лицей "Сапат" в Кыргызстане, уже частично применяли двенадцатилетние учебные программы, что делает этот переход не столь радикальным новшеством".

В то же время бывший глава ведомства выразила глубокое сожаление по поводу того, что министерство полностью пропустило важнейшую стадию практической проверки новых стандартов перед их повсеместным внедрением:

"Однако необходимо подчеркнуть, что успешная реализация двенадцатилетней системы требует не только перехода на новые государственные стандарты, но и длительного периода адаптации. Как правило, как показывает опыт многих стран, внедрение новых образовательных программ начинается с пилотных школ в регионах, где проводится тщательный анализ и контроль за восприятием новых учебных материалов, их содержательной частью как учащимися, так и педагогами. Этот процесс мог занимать не менее года для обеспечения мониторинга состояния, качества внедрения изменений, поддержки педагогов, восприятия школьников. К сожалению, в случае с переходом на двенадцатилетнюю систему в Кыргызской Республике этот этап был пропущен. Вероятно, это было связано с влиянием как внутренних, так и внешних факторов, включая финансовую поддержку со стороны международных организаций".

Ишенгуль Болджурова напомнила, что сама идея назревала давно, однако из-за жесткого дефицита времени и ресурсов реальная подготовка нормативной базы и переквалификация учителей оказались скомканными, а само профессиональное сообщество было отодвинуто от принятия решений:

"При этом отметим, что обсуждение перехода на двенадцатилетнюю систему началась еще в 2020 году. Это не было спонтанным решением министра образования, а явилось результатом длительного процесса анализа и планирования. Для успешного внедрения двенадцатилетней системы необходимо было предварительно подготовить педагогов, разработать и утвердить новые учебные стандарты, программы, plans, коллективно обсудить и подготовить апробированные учебники и учебно-методическое сопровождение, а также обеспечить повышение квалификации педагогического состава, да и активное обсуждение и некую агитацию среди родительского состава и вообще общества в целом, чтобы не было недопонимания и неприятия. В рамках повышения квалификации необходимо было продемонстрировать новые образовательные стандарты, учебные пособия и сопровождающие материалы.Однако, к сожалению, этот процесс осуществлялся в условиях нехватки времени и ресурсов. Сначала принимались решения, затем, после получения учебных материалов, осуществлялся их перевод, не всегда точный, и только после этого начиналась подготовка педагогических кадров. К сожалению, не всё педагогическое сообщество было вовлечено в этот процесс.Основная инициатива исходила от неправительственных организаций и их экспертов. Это вызвало определенные негативные реакции со стороны педагогов, поскольку решение о модернизации было принято без их активного участия".

Особую тревогу у экс-министра вызывает возникший раскол среди учителей и полная информационная изоляция региональных, особенно сельских, образовательных учреждений, которые до сих пор не получили четких алгоритмов работы:

"Профессиональное сообщество также разделилось в своих оценках. Часть педагогов была привлечена к процессу модернизации и оплаты проекта, в то время как другая часть, особенно сельские учителя, осталась в неведении относительно новых требований. Им до сих пор неясно, как переходить от одного класса к другому и как учитывать переход к двенадцатилетней системе образования".

Используя наглядную аналогию со строительством дома, ученый подчеркнула, что поспешные шаги в такой чувствительной сфере затрагивают все население страны, а реальные плоды реформы невозможно будет увидеть в ближайшие год-два, тем более на фоне повсеместного использования школьниками нейросетей:

"Модернизация в образовании - это весьма сложный и трудный, временной процесс. Представьте строительство дома - по логике вы должны посоветоваться с архитектором, заложить фундамент, знать из чего будут стены, крыша, внутренняя отделка и т.д. А если вы захотите построить дом на скорую руку из того, чего не знаете, о чем только слышали, и пригласите неопытных строителей, то явно это будет дом не вашей мечты. Так и реформа модернизации в образовании. Тем более в этот процесс втянуты не только педагоги, дети, но и родители, дедушки и бабушки - это практически всё население страны. Это длительный процесс, результаты которого становятся очевидными только через несколько лет. Необходимо время, социологические исследования, разработка criteria и методик для оценки качества образования. Кроме того, проблема искусственного интеллекта накладывает дополнительный слой сложности. Современные дети всё чаще решают учебные задания с помощью чат-ботов, что создает новый комплекс проблем, требующих дальнейшего изучения и анализа. Говорить о том, что результаты реформы или модернизации уже будут заметны в 2026–2027 годах, было бы преждевременно и не соответствует реальности".

Касаясь выбора долгосрочной стратегии, Ишенгуль Болджурова призвала комбинировать элементы передовых зарубежных и фундаментальных советских подходов, но предостерегла от механического слепого импорта чужих программ, который грозит превратить республику в вечно догоняющую сторону:

"На мой взгляд, необходимо интегрировать лучшие практики и стандарты из различных образовательных систем. В качестве примера можно привести Финляндию, где образовательная система демонстрирует высокие результаты. Также стоит обратить внимание на воспитательные аспекты японской системы образования и фундаментальные основы советской системы, которая до сих пор оказывает влияние на образовательные подходы в постсоветском пространстве. Однако сложно однозначно утверждать, что какая-либо система образования является однозначно хорошей или плохой. Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны, и ее эффективность зависит от множества факторов, включая социально-экономические условия страны, менталитет, уровень подготовки педагогов и отношениеобщества к ним, культурные особенности. Поэтому искусственное перенесение на другую почву тех или иных учебных стандартов, программ, планов, учебников других стран без адаптации к объективной ситуации страны вызывает много вопросов. И еще, возможно, привнесенные программы других стран завтра станут уже неактуальными. И получится, что наше образование будет постоянно "догоняющим"."

Эксперт особо выделила необходимость гибкости учебного процесса и указала на двойственную природу цифровых технологий, которые могут стать как драйвером прогресса, так и инструментом деградации молодежи:

"В условиях стремительного научно-технического прогресса и развития информационных технологий образование должно быть гибким и адаптивным.Важно учитывать междисциплинарный характер современных исследований и необходимость интеграции усилий ученых и педагогов для решения глобальных проблем, а именно: чему, как, для чего обучать и воспитывать детей и молодежь в современных условиях. Особое внимание следует уделить влиянию искусственного интеллекта на образование. С одной стороны, он может способствовать прогрессу и повышению эффективности обучения, с другой - существует риск использования технологий для манипулирования сознанием и оболванивания. Поэтому необходимо ориентироваться на лучшие мировые стандарты и подходы, которые учитывают эти вызовы. Образование является ключевым социальным институтом, и его качество напрямую влияет на развитие общества. От того, какие правила, условия и технологии используются в школах, зависит будущее поколение и, следовательно, будущее страны. Поэтому революционные изменения в образовательной системе должны быть тщательно продуманными и постепенными, чтобы не вызвать негативного отношения со стороны педагогов и общества".

Говоря о резонансных министерских решениях, вроде введения шестидневки, дипломат призвала искать компромиссы со всем обществом, напомнив, что схожие реформаторские вызовы сегодня стоят перед большинством партнеров по СНГ:

"Негативная реакция среди педагогов и родителей на некоторые нововведения, такие как обучение в субботу, свидетельствует о необходимости более внимательного подхода к обществу, к системе образования. Важно учитывать интересы всех участников образовательного процесса и стремиться к созданию условий, которые способствуют развитию и благополучию всех сторон. На ваш вопрос о том, кто будет министром образования, скажу, что он выходит зарамки моей компетенции как простого гражданина страны, это компетенция вышестоящих органов. Однако, независимо от кадровых изменений, важно продолжать работу над совершенствованием образовательной системы, учитывая современные вызовы и потребности общества. Достойные люди есть. Проблема качества образования является актуальной не только для Кыргызстана,но и для всех стран СНГ, таких как Казахстан, Узбекистан или Россия. В контексте анализа образовательных систем этих государств можно отметить, что Казахстан также планировал переход на двенадцатилетнюю модель образования. Учитывая опыт других стран, можно предположить, что Россия в перспективе также может рассмотреть возможность внедрения подобной реформы".

В завершение Ишенгуль Болджурова указала, что глубокая модернизация требуется не только средним школам, но и высшим учебным заведениям, где необходимо радикально пересматривать форматы студенческой отчетности из-за давления технологий:

"В области высшего образования также существует ряд значительных проблем, требующих комплексного подхода к их решению. Одним из перспективных направлений является модель специалитета, а также пересмотр отчетности магистерских работ на другие более объективные формы отчетности и оценки. Так как в условиях цифровизации и искусственного интеллекта необходимо разработать новые формы отчетности и критерии оценки эффективности образовательной деятельности и для индивидуального когнитивного развития самих студентов, магистрантов. Таким образом, можно констатировать наличие серьезных вызовов в сфере образования, требующих глубокого анализа и разработки инновационных подходов к их преодолению".