В Бишкеке за выходные задержали 63 пьяных водителя

Сотрудники Управления патрульной службы милиции Бишкека выявили 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения.

По данным ведомства, нарушители были установлены в ходе рейдовых мероприятий "Бахус", которые проводились в усиленном режиме в выходные дни после вступления в силу нового законодательства.

В отношении всех водителей составлены протоколы о правонарушениях в соответствии с действующим законодательством. Транспортные средства нарушителей водворены на штрафную стоянку.

В УПСМ отметили, что рейдовые мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Работа в данном направлении будет продолжена.