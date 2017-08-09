Микроавтобус Бишкек - Москва попал в ДТП. 19 человек пострадали

Междугородний автобус, направлявшийся из Бишкека в Москву, попал в аварию. Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, в момент ДТП пострадали 17 граждан Кыргызстана – 15 пассажиров и два водителя.

Пятеро человек были доставлены в больницы Оренбурга с различными травмами, еще двоим медики оказали помощь на месте. Столкновение произошло на 18-м километре автодороги Нижняя Павловка – Холодные Ключи в Оренбурге. Микроавтобус "Мерседес" столкнулся с автомашиной марки "Шевроле Ланос".

В результате лобового столкновения женщина-водитель и пассажирка автомобиля "Шевроле" скончались на месте. Отмечается, что автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом. Кроме того, СМИ сообщают, что причиной ДТП могла стать стихия, в тот момент бушевала гроза. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.