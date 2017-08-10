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Футбол: Дордой и Нефтчи добились синхронных побед на полуфинале Кубка КР

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Гулиза Авазова

В Бишкеке и Кочкор-Ате прошли первые матчи в рамках полуфинала Кубка Кыргызстана по футболу. Отметим, за выход в финал борются "Дордой" и "Абдыш-Ата", а на юге - "Алай" и "Нефтчи".

В первом матче в Бишкеке "Дордой" на своем стадионе принял кантскую "Абдыш-Ату". Счет открыли гости в конце первого тайма, Иван Филатов точно реализовал пенальти - 1:0.

С началом второго тайма немного собрались игроки "Дордоя", им удалось сравнять счет только к середине - 1:1. Отличился Ислам Шамшиев.

Ближе к концу игры команды оживились"и боролись на всех участках поля, чтобы выйти победителем. За 4 минуты до окончания матча с левого фланга Авазбек Откеев доставил мяч в площадь в ворот, где неожиданно появился Алишер Азизов, переправивший его в ворота Калыса Акималиева.

Тем самым в конце тайма "Дордой" вырвал волевую победу у "Абдыш-Аты".

В Кочкор-Ате произошла сенсация - местный "Нефтчи" одолел действующего чемпиона страны ошского "Алая". Дубль оформил Алишер Тухтасинов, забив два гола, а затем еще одним голом отметился Юлдашбай Салимбаев. Но все же алайцам удалось сократить счет, забив один мяч, отличился Эрнес Седько на 83-й минуте матча. Таким образом матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Отметим, полуфинальные противостояния состоят из двух матчей - дома и в гостях. Ответные матчи пройдут 16 августа. Финальная игра запланирована на 23 сентября на стадионе имени Д. Омурзакова в Бишкеке.

URL: http://www.vb.kg/364592
Теги:
кубок, турнир, футбол
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