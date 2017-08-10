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Дело Текебаева: Обвинение просит 10 и 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

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Родион Решетов

В Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Отметим, сегодня, 10 августа, начались прения сторон.

Так, в ходе судебного процесса гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Омурбека Текебаева с конфискацией имущества.

Для экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова обвинение запросило 8 лет лишения свободы, также с конфискацией имущества. Кроме того, прокурор попросил запретить обоим подсудимым три года работать на государственных должностях.

В настоящее время прения сторон продолжаются.

URL: http://www.vb.kg/364615
Теги:
коррупция, суд, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Медер Айбекович
10.08.2017, 16:14
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 82
Комментариев: 98

Яблоко раздора – участие или НЕучастие Текебаева в делах Мегакома. Почему г-н уважаемый Шыкмаматов защищает своего лидера, вполне понятно. Непонятно возмущение и даже гнев, проявляемый г-ном Канатом Хасановым, симпатизирующим главе «Ата-Мекена» ...Неужели бывший министр юстиции, который совсем НЕ в «теме», и адвокат, никогда НЕ защищавший фигурантов дел по «МегаКому», знают больше Икрамидина Айткулова, представлявшего интересы не одного, а сразу двух советников гендиректора этой сотовой компании? Неужели той толики знаний фактуры по «МегаКому» достаточно Хасанову и Шыкмаматову для заявлений о полной НЕпричастности Омурбека Текебаева к расхищению средств злосчастного мобильного оператора? Знаете, меня сейчас искренне удивляют мужики, не отвечающие за свой «базар» в попытке бороться за честь мундира одного из «временщиков» – не удостоверились в обратном, лучше молча понаблюдайте за развитием событий.Уважаемая публика, помните посещение Текебаевым столичной тюрьмы? Он пришел в составе делегации от фракции «Ата-Мекен» ко мне в тюремную камеру. Заверил в том, что ВСЕ изложенные в моем обращении к депутатам факты будут проверены. Однако... Наврал. В том самом обращении я писала о двух моментах: первый касался мародерских дел и злоупотреблений генерала Рысалиева, а второй – «Мегакома». Текебаев лично мне в присутствии шести женщин, содержавшихся вместе со мной, дал слово разобраться. Но в ход атамекеновцы пустили лишь то, что касалось ненавистного им руководителя ГСИН. Я провела своеобразный тест и убедилась окончательно в личной заинтересованности Текебаева в опеке и защите «МегаКома», возглавляемого Азатом Базаркуловым.Ни разу с тех пор, а прошло уже более трех лет, никто из команды ТОЧ даже не заикнулся о надлежащей проверке, которую он пообещал. Мало того, трижды мои адвокаты и адвокаты Алмаза Абекова публично на пресс-конференциях обращались к генпрокурору и депутатам с требованием создать комиссию и провести ревизию силами Счетной палаты – в ответ тишина. Пока Нарымбаев «крышевал» интерес Текебаева и лично раздавал поручения Саляновой, это было попросту невозможно. Сейчас вся свора окопавшихся вокруг денег «МегаКома» товарищей встрепенулась: вдруг действительно у Атамбаева возникнет желание навести порядок в ситуации со скандальной сотовой компанией?«Пенвелл», долгие годы мирно сосуществовавший с Текебаевым, быстренько открестился от оного, организовав вброс публикаций о связи «Ата-Мекена» с Максимом Бакиевым. А почему, спросите вы. Всё просто – ребята потеряли сначала Нарымбаева и Салянову, сейчас под око президента попал сам Омурбек Чиркешович. И бывшего соратника по расхищению мегакомовских «бабок» слили в унитаз, заодно пытаясь расправиться руками Атамбаева с елисеевскими фирмами, остающимися де-юре законными владельцами товарной марки «МегаКом».Кстати, хочу внести на повестку дня вопрос, не касающийся многострадального « МегаКома» . Как отец Конституции заставил целый отряд чиновников и даже судей, оформить незаконно земельный участок в элитном центре Бишкека на сестру Айгули Турдуевой, а затем продал его своим же подставным лицам в виде уже введенного в эксплуатацию здания, которого НЕ было и НЕТ, с полным пакетом документов от архитектуры и ГРС? 

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Банин Александр
10.08.2017, 16:24
Карма: -55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 74
Минусов: 129
Комментариев: 105

Что-то маловато попросил прокурор. А что не 15 с полной конфискацией всего, что у него есть!? 

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горожанин
10.08.2017, 19:03

и конфескацию всего имущества приобретенного после 2010 у всех его родственников

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