Дело Текебаева: 4 депутата пришли поддержать подсудимого на последнем слове

Для начала поговорим об имуществе, которое по мнению Абдуллы Юсупова захватили "ата-мекеновцы". В общей сложности шел разговор о 23 объектах, были выдвинуты серьезные обвинения в сторону Омурбека Чиркешовича. Мы изложили основное:1. Захвачены денежные активы ЗАО "Манас Банк", расположенного в столице по адресу: улица Логвиненко №14;2. Захвачен дом, находящийся в частной собственности Адыла Бакиева, младшего брата кровожадного Курманбека Бакиева, расположенный по адресу: улица Панфилова №142;3. Подвергнут мародерству дом Жаныша Бакиева, не менее кровожадного младшего брата К. Бакиева, расположенный по адресу: проспект Мира №237А;4. Дом, расположенный в столице по адресу: улица С. Каралаева №13/1, принадлежал небезызвестному "энерго-барону" А. Ширшову. Этот "особняк" тоже "пришелся по вкусу" мародерам;5. Жилой дом по улице Радищева №12, где в период апрельских событий 2010 года находилась лаборатория по переработке золота и откуда под руководством Р. Тологонова было вывезено золото весом 1,5 тонны. Согласно показаниям Юсупова, вывозили его на автомашине Лексус-470 с государственным номером В 7777 S, а также была спецавтомашина марки Лексус-470 с государственным номером 1000 MVD;6. Дом Ж. Бакиева, расположенный по улице Ш. Руставели №2б был захвачен рейдерским путем;7. Ночной клуб "Сохо" (бывшее кафе "Аксакалдар чайханасы") был захвачен рейдерским путем и с помощью Р. Тологонова за определенное вознаграждение переоформлен на предыдущего владельца. Это можно найти в показаниях А. Юсупова;8. По словам А. Юсупова, имели место факты грабежа дома Бакиевых по адресу: город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 515, 519, 521. Хотя подтверждено, что дома захвачены, пока неизвестно, кто за этим стоит;9. Сообщается, что Райканом Тологоновым захвачен офис И. Бакиева, расположенный по адресу: улица Московская №56;10. Также захвачен еще один офис Бакиевых на улице Московской;11. В показаниях А. Юсупова было озвучено, что Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить "выкупить из плена" своего отца за 1,5 млн долларов США;12. Был захвачен дом Бакиевых по адресу: улица Ахунбаева №257;13. Один из шикарных домов по улице Юнусалиева принадлежал Бакиевым, нынешняя судьба дома неизвестна;14. Во время апрельских событий был разгромлен и захвачен офис Максима Бакиева, располагавшийся по улице Суванбердиева в городе Бишкеке;15. В соответствии с показаниями А. Юсупова, во время апрельских событий 2010 года раздавались деньги для дружинников, чтобы дестабилизировать ситуацию;16. Во время апрельских событий 2010 года А. Юсупов жил на протяжении 1,5 месяцев в депутатской квартире Р. Тологонова, вместе с его сыном М. Тологоновым;17. Изъята коллекция оружия бывшего кровожадного, беглого президента в доме, принадлежавшем семье К. Бакиева, расположенного по адресу: улица Московская №56;18. А. Юсупов вместе с М. Тологоновым вывезли имущество из двухэтажного дома, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Матросова №51/2;19. Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить выкупить своего отца, который находился у его людей в Таласе за 1,5 млн. долларов США;20. 5 апреля 2010 года А. Юсупов был задержан в селе Сузак Джалал-Абадской области сотрудниками милиции. У него в автомашине был обнаружен и изъят пистолет марки "ПМ" с 8 патронами. По его доводам, этот пистолет с патронами нашел в офисе М. Бакиева, расположенном по улице Московской №56 города Бишкека. С помощью Р. Тологонова он был освобожден;21. По словам А. Юсупова, Р. Тологонов раздавал оружие в спортивном клубе "Дзигаро канна", расположенного в городе Бишкеке по адресу: улица Боконбаева №236;22. Дом №27 по ул.50 лет Победы в селе Чон-Арык, по показаниям Д. Оморова, был подвергнут мародерству. Опрошенные по данному факту соседи пояснили, что действительно в ночь с 7 на 8 апреля 2010 года к указанному дому пришли примерно 30-40 лиц, которые взломали двери и окна;23. Племянник Омурбека Текебаева Азамат живет в квартире, которая до 2010 года принадлежала бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20 в 7 мкр. Бишкека. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал и сам Текебаев.