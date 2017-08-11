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Дело Текебаева: 4 депутата пришли поддержать подсудимого на последнем слове

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Родион Решетов

Сегодня, 11 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередной судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

Сейчас судья настоял на том, чтобы лидер партии "Ата Мекен" досказал свое последнее слово. Напомним, вчера, 10 августа, процесс был перенесен, так как Текебаев почувствовал себя нехорошо. Врачи сообщили, что недомогание было вызвано переутомлением.

В данное время в поддержку политика, обвиняемого в коррупции, пришли четыре депутата. Это однопартийцы Аида Салянова, Наталья Никитенко и Алмамбет Шыкмаматов. Кроме того, на процессе присутствует народный избранник Жанар Акаев.

URL: http://www.vb.kg/364636
Теги:
коррупция, суд, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
11.08.2017, 09:51
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«Текебаевские люди купили мне героин, скрытую видеокамеру и бронежилет. Мне поручили отдать героин Абдулле Юсупову, снять его на видеокамеру во время применения им наркотиков и затем шантажировать. Потом я должен был устроить конфликт с А. Юсуповым и снять это на видео. Вы знаете, что недавно Текебаев виделся с А. Юсуповым. По тогдашнему плану я должен был показать снятое мной видео и кричать, что меня избил Юсупов. Тогда Текебаев должен был представить меня героем, а А. Юсупова выставить виноватым и помочь мне выбраться из тюрьмы», - говорит заключённый Нурдин уулу Байзак.- В каких отношениях вы были с Текебаевым ранее?- Познакомился с ним в 2009 году, когда занимался проектом по бесплатному обучению молодёжи иностранным языкам. Один из моих друзей состоял в партии «Ата Мекен». Он сказал мне: «Скоро «Ата Мекен» придёт к власти, так что держись вместе с нами». Потом он познакомил с Текебаевым. Текебаев помог мне с мебелью и аппаратурой. Вскоре после этого произошёл переворот.- Давайте уточним, лично Текебаев вручил вам скрытую видеокамеру?- Видеокамеру Текебаев мне передал через тогдашнего замначальника СИЗО Марса Жусупбекова. М. Жусупбеков и Текебаев были в одной команде. Он пришёл ко мне и сделал заказ: «Я скоро стану начальником. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Подтянешь всех, кто давит в СИЗО. Убьёшь Абдуллу Юсупова». Если бы я убил Юсупова, то меня бы освободили, а Марс Жусупбеков незамедлительно стал бы начальником.- Как тебя посадили рядом с А. Юсуповым?- Меня посадили из-за «подставы» моих друзей. Когда я сидел в заключении, пришёл Текебаев с обещаниями и заказом. Посадили меня рядом с А. Юсуповым. Я по данному поводу неоднократно обращался в парламент. К сожалению, начальник СИЗО Калмаматов – старший брат депутата фракции «Ата Мекен» Б. Калмаматова – никуда не отправлял мои письма и уничтожал их.

А за мародерство кто будет отвечать? 

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daniliya ogon
11.08.2017, 09:53
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Из троих депутатов Ата-Мекен - двое под судом (Шыкмаматов продал своё авто гос. ведомству, являясь его сотрудником, а Салянова возобновала лицензию подельнику Максима, что на тот момент был объявлен в розыск)

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daniliya ogon
11.08.2017, 09:55
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Теперь нет сомнений, что Жанар Акаев был крысой Текебаева в СДПК.  Молодой человек польстился на гонорар от  ата-мекена  из смародеренных.

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Руслан Рустамович
11.08.2017, 10:24
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Для начала поговорим об имуществе, которое по мнению Абдуллы Юсупова захватили "ата-мекеновцы". В общей сложности шел разговор о 23 объектах, были выдвинуты серьезные обвинения в сторону Омурбека Чиркешовича. Мы изложили основное:1. Захвачены денежные активы ЗАО "Манас Банк", расположенного в столице по адресу: улица Логвиненко №14;2. Захвачен дом, находящийся в частной собственности Адыла Бакиева, младшего брата кровожадного Курманбека Бакиева, расположенный по адресу: улица Панфилова №142;3. Подвергнут мародерству дом Жаныша Бакиева, не менее кровожадного младшего брата К. Бакиева, расположенный по адресу: проспект Мира №237А;4. Дом, расположенный в столице по адресу: улица С. Каралаева №13/1, принадлежал небезызвестному "энерго-барону" А. Ширшову. Этот "особняк" тоже "пришелся по вкусу" мародерам;5. Жилой дом по улице Радищева №12, где в период апрельских событий 2010 года находилась лаборатория по переработке золота и откуда под руководством Р. Тологонова было вывезено золото весом 1,5 тонны. Согласно показаниям Юсупова, вывозили его на автомашине Лексус-470 с государственным номером В 7777 S, а также была спецавтомашина марки Лексус-470 с государственным номером 1000 MVD;6. Дом Ж. Бакиева, расположенный по улице Ш. Руставели №2б был захвачен рейдерским путем;7. Ночной клуб "Сохо" (бывшее кафе "Аксакалдар чайханасы") был захвачен рейдерским путем и с помощью Р. Тологонова за определенное вознаграждение переоформлен на предыдущего владельца. Это можно найти в показаниях А. Юсупова;8. По словам А. Юсупова, имели место факты грабежа дома Бакиевых по адресу: город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 515, 519, 521. Хотя подтверждено, что дома захвачены, пока неизвестно, кто за этим стоит;9. Сообщается, что Райканом Тологоновым захвачен офис И. Бакиева, расположенный по адресу: улица Московская №56;10. Также захвачен еще один офис Бакиевых на улице Московской;11. В показаниях А. Юсупова было озвучено, что Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить "выкупить из плена" своего отца за 1,5 млн долларов США;12. Был захвачен дом Бакиевых по адресу: улица Ахунбаева №257;13. Один из шикарных домов по улице Юнусалиева принадлежал Бакиевым, нынешняя судьба дома неизвестна;14. Во время апрельских событий был разгромлен и захвачен офис Максима Бакиева, располагавшийся по улице Суванбердиева в городе Бишкеке;15. В соответствии с показаниями А. Юсупова, во время апрельских событий 2010 года раздавались деньги для дружинников, чтобы дестабилизировать ситуацию;16. Во время апрельских событий 2010 года А. Юсупов жил на протяжении 1,5 месяцев в депутатской квартире Р. Тологонова, вместе с его сыном М. Тологоновым;17. Изъята коллекция оружия бывшего кровожадного, беглого президента в доме, принадлежавшем семье К. Бакиева, расположенного по адресу: улица Московская №56;18. А. Юсупов вместе с М. Тологоновым вывезли имущество из двухэтажного дома, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Матросова №51/2;19. Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить выкупить своего отца, который находился у его людей в Таласе за 1,5 млн. долларов США;20. 5 апреля 2010 года А. Юсупов был задержан в селе Сузак Джалал-Абадской области сотрудниками милиции. У него в автомашине был обнаружен и изъят пистолет марки "ПМ" с 8 патронами. По его доводам, этот пистолет с патронами нашел в офисе М. Бакиева, расположенном по улице Московской №56 города Бишкека. С помощью Р. Тологонова он был освобожден;21. По словам А. Юсупова, Р. Тологонов раздавал оружие в спортивном клубе "Дзигаро канна", расположенного в городе Бишкеке по адресу: улица Боконбаева №236;22. Дом №27 по ул.50 лет Победы в селе Чон-Арык, по показаниям Д. Оморова, был подвергнут мародерству. Опрошенные по данному факту соседи пояснили, что действительно в ночь с 7 на 8 апреля 2010 года к указанному дому пришли примерно 30-40 лиц, которые взломали двери и окна;23. Племянник Омурбека Текебаева Азамат живет в квартире, которая до 2010 года принадлежала бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20 в 7 мкр. Бишкека. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал и сам Текебаев.

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Даке Маматкасым
11.08.2017, 13:09
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Плюсов: 110
Минусов: 115
Комментариев: 185

где Иманалиев? где вообще остальные атамекеновцы, кроме этой дежурной тройки? наплевали все на шефа?

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