В судах Кыргызстана решается судьба наследства российского актера Петренко

Борьба за наследство народного артиста СССР Алексея Петренко разворачивается в судах Кыргызстана. Дело в том, что Азима Абдумаминова (последняя супруга актера) пытается доказать, что ее младшая дочь приходится родной известному киноактеру. Однако у девочки есть биологический отец, который живет и работает в Бишкеке. Это Улукбек Сулейманов.

Следует напомнить, что 22 февраля текущего года известный российский (советский) актер Алексей Петренко внезапно скончался. Его похороны сопровождались громким скандалом. Третья супруга Петренко, наша соотечественница Азима Абдумаминова была против того, чтобы дочь Алексея Васильевича Полина присутствовала на похоронах. Сюжет о том, как Абдумаминова выталкивала дочь актера из катафалка показали все российские каналы.

А потом началась борьба за наследство Петренко, которое исчисляется несколькими миллионами рублей и недвижимостью в Москве и Подмосковье. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Итак, сегодня, 11 августа, в Сокулукском районном суде должны были рассматривать иск Абдумаминовой "Об отмене установления отцовства и аннулировании актовой записи о рождении ребенка". Проще говоря, вдове артиста необходимо было доказать в суде, что Улукбек Сулейманов не является биологическим отцом их общей дочери Алии. Дело в том, что если Абдумаминова докажет (правда, непонятно каким образом), что она родила Алию от Алексея Петренко, то это серьезно повлияет на размер наследства, на которое претендует и родная дочь артиста.

Что и говорить, задуманный вдовой план, можно сказать, идеален. Однако Улукбек Сулейманов не собирается отказываться от дочери, потому как знает наверняка, что ближе и роднее человека в его жизни нет. К слову, он не подписывал отказ от девочки и по-прежнему вписан как отец в свидетельстве о ее рождении, выписанном Октябрьским загсом города Бишкека в 2007 году.

Между тем на сегодняшний день у ребенка существует второе свидетельство о рождении, где в графе "отец" числится Алексей Васильевич Петренко, а сама она из Алии Улукбековны Сулеймановой превратилась в Меланию Алексеевну Петренко. Данный документ был выписан загсом села Кызыл-Адыр Таласской области.

Якобы в этом же государственном органе российский актер написал заявление на удочерение Алии. Между тем, по словам дочери Петренко Полины, ее отец никогда не был в селе Кызыл-Адыр. Кроме того, она уверена, что в заявлении об установлении отцовства, датированном 2010 годом, подделана подпись актера. Но больше всего в заявлении обращает на себя внимание год рождения Алексея Петренко - 1958-й. На самом же деле он родился 26 марта 1938-го.

Вот такой ляп! Если предположить, чисто гипотетически, что Алексей Васильевич самолично писал заявление об установлении отцовства в селе Кызыл-Адыр Таласской области в 2010 году, то с трудом верится в то, что он ошибся бы в написании собственного года рождения.

Странно выглядит и то, что иск Абдумаминовой был подан не по месту рождения дочери, а в Сокулукский районный суд. Остается загадкой, какое отношение эта региональная судебная инстанция имеет к Октябрьскому району столицы, где была рождена Алия-Мелания? Еще один юридический казус в том, что заявление приняла в производство судья Светлана Мукамбетовна Сайырова.

Было бы глупо сводить все к банальным ошибкам или недочетам в работе судов. За уроженкой Кыргызстана Азимой Абдумаминовой тянется шлейф разнообразных и при этом не самых благовидных дел. Между тем в 2010 году у нее приключилась Love story с российским актером Алексеем Петренко. Она уехала в Москву, где заключила с артистом брак. Вспомните важную деталь, Алия родилась в Бишкеке в 2007 году, то есть за три года до знакомства Абдумаминовой с Петренко.

Историю любви с Петренко, которую рассказывает Азима в своем иске об аннулировании первого свидетельства, о рождении своей дочери полна драматизма. Она пишет, что в апреле 2006 года на отдыхе в Сочи у нее случился курортный роман с известным российским артистом. Уже по приезде домой она поняла, что беременна, и чтобы избежать позора договорилась с Улугбеком Сулеймановым, чтобы он просто записал на себя ребенка после рождения. При этом они совершили обряд нике.

Между тем, по словам Полины Петренко, в 2008 году ее отец был женат на журналистке Галине Кожуховой, которая не отпускала его от себя ни на шаг. Так что поехать в Сочи на отдых самостоятельно актёр не мог по определению.

Все, что изложено в исковом заявлении Абдумаминовой, Улукбек Сулайманов называет бредом. Он утверждает, что является биологическим отцом Алии-Мелании и готов доказать это, пройдя ДНК-экспертизу. Также Сулайманов говорит, что есть много свидетелей тому, что до 2010 года он жил с Абдумаминовой полноценной семьей и воспитывал свою дочь, а также троих детей Азимы от первого брака. Потом супруга внезапно испарилась, вывезя из республики ребенка, не поставив его в известность.

У Сулайманова, которому не дают возможность общаться с дочерью, сохранилась единственная фотография. Конечно, до проведения ДНК-экспертизы мы не будем делать никаких выводов. Хотя, глядя на снимок, и так все очевидно.

А теперь вернемся к иску, рассмотрение которого должно было состояться сегодня в Сокулукском районном суде. Представитель Абдумаминовой побывал в кабинете у судьи еще до начала процесса и попросил оставить заявление без рассмотрения в связи с тем, что истица решила дополнить его новыми требованиями.

В свою очередь представитель Улугбека Сулайманова выступил с возражениями, и теперь Сокулукский районный суд, который вопреки здравому смыслу принял это дело к рассмотрению, будет вынужден довести его до логического завершения. Правда, следующее заседание назначено только на конец сентября. По словам Анатолия Сафонова, представляющего интересы Сулайманова, зреет большой скандал с очень серьезными последствиями.

Вероятно, в Сокулукском суде и знать не знали, что поданный туда иск так или иначе связан с дележом наследства известного российского и советского артиста Алексея Петренко. Абдумаминова всеми силами, как можно скорее пытается вписать в число наследников свою дочь. Ей это необходимо сделать до 22 августа. Именно этого числа будет полгода со дня смерти Петренко. А значит, уже можно будет претендовать на наследство Алексея Васильевича.

Поэтому есть вероятность того, что в одном из судов в глубинке Кыргызстана появится или, может быть, уже появился иск, схожий с тем, что был подан Азимой Абдумаминовой в Сокулукский районный суд.