26 кыргызстанцев получили президентскую стипендию "Эл умуту" (список)

По итогам конкурсного отбора на 2026–2027 учебный год 26 граждан Кыргызстана получили международную стипендию президента "Эл умуту". Об этом сообщает пресс-служба Миннауки.
Из них 14 стипендиатов приступят к первому году обучения, еще 12 продолжат обучение на втором и третьем годах. Они будут учиться в ведущих университетах мира по востребованным направлениям в сфере науки, технологий, образования, экономики, государственного управления, здравоохранения и других приоритетных областях.
Первый год обучения:
1. Абдумомун кызы Бурулай – Чикагский университет, Школа государственной политики Харриса, магистерская программа "Энергетическая и климатическая политика".
2. Маатказиева Нази Эрнисовна – Бирмингемский университет, магистерская программа "Компьютерные науки".
3. Сыдыкова Азиза Абдыкадыровна – Сиднейский технологический университет, магистерская программа "Наука о данных и инновации".
4. Тиленбаева Айгерим Жолдошбековна – Университет Южной Калифорнии, магистерская программа "Городской дизайн и жилищное проектирование".
5. Эмилев Чымбылат Эмилевич – Колумбийский университет в Нью-Йорке, магистерская программа "Прикладная аналитика", специализация "Новые технологии".
6. Абдыкалыков Раатбек Кылычбекович – Калифорнийский университет в Сан-Диего, магистерская программа "Бизнес-аналитика".
7. Памиров Кутман Жалалбекович – Университетский колледж Лондона, магистерская программа "Финансы", специальность "Ценные бумаги с фиксированной доходностью".
8. Абасканова Алия Таалайбековна – Амстердамский университет, магистерская программа "Международное и европейское право".
9. Атабекова Бегимжан Тургунбековна – Университет Глазго, магистерская программа "Искусственный интеллект в образовании".
10. Даирова Айгерим Даировна – Гарвардский университет, магистерская программа "Образовательная политика и анализ".
11. Кудаяров Чынгыз Жылдызбекович – Эдинбургский университет, магистерская программа "Когнитивная нейропсихология человека".
12. Оморкулова Оксана Оморкуловна – Лондонская школа экономики и политических наук, магистерская программа "Международная миграция и государственная политика".
13. Тургунбаев Акмырза Максатбекович – Эдинбургский университет, магистерская программа "Международные отношения".
14. Стамбекова Айпери Азатбековна – Оксфордский университет, программа докторантуры PhD в области географии и окружающей среды.
Второй и третий годы обучения:
1. Бахавадинов Эркебай Жайнакбаевич – Сиднейский технологический университет, магистратура по программе "Наука о данных и инновациях".
2. Камчыбеков Атай Максатович – Университет Пердью, магистратура по программе "Бизнес-аналитика и управление информацией".
3. Нишанов Эрбол Манасбекович – Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, магистратура по программе "Биоинженерия".
4. Нурбеков Азатбек Нурбекович – Чикагский университет, магистратура по программе "Компьютерный анализ и государственная политика".
5. Батыргалиев Улукбек Бактыбекович – Стэнфордский университет, магистратура по программе "Общественное здравоохранение".
6. Жакшыбаева Айгерим Каныбековна – Университет Эмори, магистратура по программе "Общественное здравоохранение".
7. Жолдошалиева Мира Жолдошалиевна – Университет Западной Австралии, магистратура по программе "Бизнес-аналитика".
8. Акылбеков Азамат Искакович – Копенгагенский университет, программа докторантуры PhD по специальности "Общественное здравоохранение".
9. Мадемилов Маамед Жолдошбекович – Копенгагенский университет, программа докторантуры PhD по специальности "Общественное здравоохранение".
10. Момошова Асель Кадыржановна – Кембриджский университет, программа докторантуры PhD по специальности "Земельная экономика".
11. Жеенбекова Алымкан Суеркуловна – Берлинский университет имени Гумбольдта, программа докторантуры PhD по специальности "Фольклористика".
12. Абдыкадырова Света Бакытбековна – Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, магистратура по программе "Прикладные науки о Земле".
Международная стипендия президента Кыргызстана "Эл умуту" присуждается наиболее талантливой молодежи страны и направлена на подготовку специалистов, способных внести вклад в ее устойчивое развитие.
Программа предусматривает обучение в магистратуре и докторантуре PhD зарубежных университетов по образовательным программам, входящим в топ-100 мировых рейтингов QS World University Rankings и Times Higher Education.
Финансирование обучения каждого стипендиата осуществляется из Фонда президента Кыргызстана.