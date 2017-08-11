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Из зала суда по делу Текебаева вывели журналиста

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Аида Джумашева

Сегодня, 11 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон и продолжает выступать подсудимый Текебаев.

После перерыва председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек попросил покинуть журналиста зал заседаний, так как он мешает процессу.

"Вы все время туда-сюда ходите, мешая процессу. Выйдите из зала суда", - сказал Эрнис уулу.

В свою очередь представитель СМИ попытался оправдаться, сказав, что у него село зарядное устройство. Однако судья не стал слушать эти доводы. В итоге конвой вывел журналиста из зала суда.

URL: http://www.vb.kg/364684
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
11.08.2017, 16:22
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Щас Текебаевские скажут, что ее выгнали потому, что Атамбаев сказал или что-то в этом духе, а позже окажется по словам канала Сентябрь, что она лучшая и независимая журналистка страны.

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Руслан Рустамович
11.08.2017, 18:20
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 53
Минусов: 77
Комментариев: 111

Бермет Осмонкулова

Щас Текебаевские скажут, что ее выгнали потому, что Атамбаев сказал или что-то в этом духе, а позже окажется по словам канала Сентябрь, что она лучшая и независимая журналистка страны.

Может и такое произойти. Но если трезво смотреть, то уж много проблем на суде доставляют вечно кричащие и плюющие насваем сторонники Текебаева.

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