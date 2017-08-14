Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом Азии по джиу-джитсу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом Азии по бразильской версии джиу-джитсу. Отметим, первенство континента прошло 12-13 августа в Ханое (Вьетнам).

Как сообщает сайт Азиатского союза данного вида спорта, Муртазалиев сразился за награду в весовой категории до 85 кг и провел четыре схватки. Одолев всех соперников, он занял первое место. Отметим, Муртазалиев является президентом Федерации бразильского джиу-джитсу в Кыргызстане.

На этом чемпионате выступали восемь кыргызстанцев и команда завоевала всего пять медалей, из которых одно золото, два серебра и две бронзы. В шаге от чемпионства остановились Муртазали Муртазалиев, а также выступавший среди юниоров Дмитрий Новиков, которые стали серебряными призерами.

Обладателями бронзовых медалей стали Нуркалый Мирланов и Эржан Батыров.

Отметим, чемпионат считается своего рода репетицией перед Азиатскими играми в закрытых помещениях, которые стартуют 17 сентября в Ашхабаде (Туркменистан). Состязания собрали более 300 представителей из 20 стран.