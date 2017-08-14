Родителям на заметку! Школьная форма в этом году останется без изменений

В 2017-2018 учебном году требования к школьной форме останутся без изменений. Об этом сообщили в Минобразования.

Отметим, ранее в социальных сетях родители задавались вопросом о школьной форме в новом учебном году. В ведомстве пояснили, что постановление о введении единой школьной формы, принятое в августе 2015 году, не утратило силу и будет действовать и в этом году. Это значит, что требования к одежде учеников остаются прежними.

Напомним, два года назад было принято решение о единой классической форме учеников, которая состоит из нескольких наборов. При этом форма учащихся может иметь отличительные знаки общеобразовательной организации, класса: эмблемы, значки, нашивки и другое. Не допускается ношение в общеобразовательных организациях спортивной одежды и обуви, джинсовой одежды, пляжной, домашней одежды и обуви.

Школьная форма для учащихся 1-11-х классов:

Школьная форма для мальчиков, юношей состоит из набора предметов: рубашки, жилета, брюк и пиджака, в любой комбинации. Пиджак, жилет и брюки выполнены в классическом стиле из ткани однотонного цвета (черный, серый, синий и бордо). Пиджак может быть однобортным или двубортным, полуприлегающего или прямого силуэта. Жилет классического кроя, в тон брюк или пиджака, или в клетку. Пуговицы пиджака и жилета должны быть в цвет костюма/жилета и отличаться простотой. Брюки прямого кроя, но допускается небольшое сужение книзу. Рубашка с длинным или коротким рукавом из хлопчато-бумажной ткани. Допустимые цвета: белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый. В комплект школьной формы может быть включен галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы. Комплект школьной одежды для мальчиков должен быть выдержан в единой цветовой гамме. Допустимо смешение не более трех цветов.

Школьная форма для девочек, девушек состоит из набора предметов: блузки, жилета, юбки, брюк, платья, фартука, пиджака, выполненных в классическом стиле, в любой комбинации.