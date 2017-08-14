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Родителям на заметку! Школьная форма в этом году останется без изменений

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Айдана Абдуваитова

В 2017-2018 учебном году требования к школьной форме останутся без изменений. Об этом сообщили в Минобразования.

Отметим, ранее в социальных сетях родители задавались вопросом о школьной форме в новом учебном году. В ведомстве пояснили, что постановление о введении единой школьной формы, принятое в августе 2015 году, не утратило силу и будет действовать и в этом году. Это значит, что требования к одежде учеников остаются прежними.

Напомним, два года назад было принято решение о единой классической форме учеников, которая состоит из нескольких наборов. При этом форма учащихся может иметь отличительные знаки общеобразовательной организации, класса: эмблемы, значки, нашивки и другое. Не допускается ношение в общеобразовательных организациях спортивной одежды и обуви, джинсовой одежды, пляжной, домашней одежды и обуви.

Школьная форма для учащихся 1-11-х классов:

  1. Школьная форма для мальчиков, юношей состоит из набора предметов: рубашки, жилета, брюк и пиджака, в любой комбинации.
  2. Пиджак, жилет и брюки выполнены в классическом стиле из ткани однотонного цвета (черный, серый, синий и бордо).
  3. Пиджак может быть однобортным или двубортным, полуприлегающего или прямого силуэта.
  4. Жилет классического кроя, в тон брюк или пиджака, или в клетку.
  5. Пуговицы пиджака и жилета должны быть в цвет костюма/жилета и отличаться простотой.
  6. Брюки прямого кроя, но допускается небольшое сужение книзу.
  7. Рубашка с длинным или коротким рукавом из хлопчато-бумажной ткани. Допустимые цвета: белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый.
  8. В комплект школьной формы может быть включен галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы.
  9. Комплект школьной одежды для мальчиков должен быть выдержан в единой цветовой гамме. Допустимо смешение не более трех цветов.

Школьная форма для девочек, девушек состоит из набора предметов: блузки, жилета, юбки, брюк, платья, фартука, пиджака, выполненных в классическом стиле, в любой комбинации.

  1. Пиджак, платье и брюки выполнены из ткани однотонного цвета или в клетку (черный, серый, синий и бордо).
  2. Пиджак может быть однобортным или двубортным, полуприлегающего или прямого силуэта.
  3. Жилет классического кроя, в тон основного цвета или в клетку.
  4. Пуговицы пиджака и жилета должны быть обязательно в цвет костюма/юбки и отличаться простотой,
  5. Брюки прямого кроя, но допускается небольшое сужение книзу.
  6. Юбка может быть прямой, широкой или зауженной формы, а также в складку или плиссе. Минимальная длина юбки (платья) - ниже колена на 5 см, максимальная длина - до середины икры.
  7. Рубашка с длинным или коротким рукавом из хлопчато-бумажной ткани. Допустимые цвета: белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый.
  8. В комплект школьной формы может быть включен галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы.
  9. Комплект школьной одежды для девочек должен быть выдержан в единой цветовой гамме. Допустимо смешение не более трех цветов.

URL: http://www.vb.kg/364781
Теги:
школа
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