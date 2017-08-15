Погода
$ 68.58 - 68.91
€ 80.55 - 81.50

Страховая компания не будет повышать размер страховых взносов

132  0
Айдана Абдуваитова

В ближайшие годы размер страховых взносов не планируется повышать. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Джумагуль Эгамбердиева.

По ее словам, страхование жилья – это социальный проект, поэтому в нем не предусмотрено штрафных санкций.

"Наша цель - не извлечение прибыли, а помощь в обеспечении жильем. Сегодня нет штрафных санкций и мы работаем методом убеждений. Не в каждый уголок успела дойти информация о страховании жилья. Это молодая компания и 1,5 года – это очень маленький срок, если учесть то, что за годы независимости была утеряна культура страхования", - сказала Эгамбердиева.

Она добавила, что компания расширит сеть агентов.

"Буквально сегодня я подписала приказ о том, что в каждом районе будет свой представитель, который расширит сеть до каждого айыл окмоту. Мы будем продолжать рекламную кампанию", - отметила он.

Напомним, ежегодный страховой взнос в сельской местности составляет 600 сомов, в городах - 1200 сомов. Размер компенсации зависит от масштаба разрушения и может дойти до 1 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/364820
Теги:
страхование
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  