Страховая компания не будет повышать размер страховых взносов

В ближайшие годы размер страховых взносов не планируется повышать. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Джумагуль Эгамбердиева.

По ее словам, страхование жилья – это социальный проект, поэтому в нем не предусмотрено штрафных санкций.

"Наша цель - не извлечение прибыли, а помощь в обеспечении жильем. Сегодня нет штрафных санкций и мы работаем методом убеждений. Не в каждый уголок успела дойти информация о страховании жилья. Это молодая компания и 1,5 года – это очень маленький срок, если учесть то, что за годы независимости была утеряна культура страхования", - сказала Эгамбердиева.

Она добавила, что компания расширит сеть агентов.

"Буквально сегодня я подписала приказ о том, что в каждом районе будет свой представитель, который расширит сеть до каждого айыл окмоту. Мы будем продолжать рекламную кампанию", - отметила он.

Напомним, ежегодный страховой взнос в сельской местности составляет 600 сомов, в городах - 1200 сомов. Размер компенсации зависит от масштаба разрушения и может дойти до 1 млн сомов.