В Оше военнослужащий ГКДО замешан в убийстве

Действующий военнослужащий Госкомитета по делам обороны замешан в убийстве. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По версии обвинения, 11 августа текущего года примерно в 22.30 на участке Кескен-Бел села Ак-Терек Ноокатского района было найдено тело мужчины в возрасте 20-25 лет. На теле обнаружены признаки насильственной смерти.

"Тело мужчины доставили в морг Ошской областной больницы для установления личности и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Для раскрытия данного преступления и установления личности погибшего была создана следственно-оперативная группа. Позже сыщики установили личность погибшего мужчины, им оказался 25-летний Т.А. житель города Ош. Его считали без вести пропавшим", - пояснили в УВД.

Для раскрытия данного преступления были привлечены и сотрудники УВД Свердловского района столицы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Бишкеке около Кожзавода был найден автомобиль марки "Лексус", принадлежащий погибшему.

"Милиционеры поставили автомобиль на штрафстоянку. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны: 22-летний А.Р., житель города Балыкчы и 21-летний К.Т.

В своих показаниях задержанный А.Р. рассказал, что 29 июля текущего года он приехал в Ош из Балыкчы, где встретился со своими бывшими сослуживцами. С его слов у него возникли проблемы с деньгами, после чего он встретился с другом, чтоб решить денежный вопрос. На встрече они договорились угнать автомобиль для дальнейшей продажи. 5 августа примерно в 20.30 часов, подозреваемые А.Р. и Т.К. приехали в микрорайон Анар. Увидев стоявший на обочине "Лексус", за рулем которого находился погибший, они подошли к водителю договорились о поездке в село Гулбаар Араванского района. На въезде в район подозреваемые попросили остановить автомобиль у арки, после чего А.Р. стал душить водителя, а Т.К. помогал ему. Когда водитель потерял сознание, его положили на заднее сидение, а затем избавились от тела", - проинформировали в УВД.

После, по данным следствия, подозреваемые на угнанном авто отправились в город Бишкек, где Р.А. попросил своего родственника помочь продать машину. Тот не согласился и подозреваемые отогнали автомобиль на окраину города и бросили его там.

"12 августа подозреваемые, чтобы отвести от себя подозрения, вернулись в Ош. Однако накануне, 14 августа, сотрудники милиции задержали обоих мужчин", - подытожили в УВД.

По данным "ВБ" один из подозреваемых является действующим военнослужащий контрактной службы войсковой части №47156 - объединенного склада тыла Государственного комитета по делам обороны КР. Другой задержанный является бывшим военнослужащим срочной службы этой же части.