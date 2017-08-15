Погода
$ 68.58 - 68.91
€ 80.55 - 81.50

В Оше военнослужащий ГКДО замешан в убийстве

306  0
Аида Джумашева

Действующий военнослужащий Госкомитета по делам обороны замешан в убийстве. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По версии  обвинения, 11 августа текущего года примерно в 22.30 на участке Кескен-Бел села Ак-Терек Ноокатского района было найдено тело мужчины в возрасте 20-25 лет. На теле обнаружены признаки насильственной смерти.

"Тело мужчины доставили в морг Ошской областной больницы для установления личности и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Для раскрытия данного преступления и установления личности погибшего была создана следственно-оперативная группа. Позже сыщики установили личность погибшего мужчины, им оказался 25-летний Т.А. житель города Ош. Его считали без вести пропавшим", - пояснили в УВД.

Для раскрытия данного преступления были привлечены и сотрудники УВД Свердловского района столицы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Бишкеке около Кожзавода был найден автомобиль марки "Лексус", принадлежащий погибшему.

"Милиционеры поставили автомобиль на штрафстоянку. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны: 22-летний А.Р., житель города Балыкчы и 21-летний К.Т.

В своих показаниях задержанный А.Р. рассказал, что 29 июля текущего года он приехал в Ош из Балыкчы, где встретился со своими бывшими сослуживцами. С его слов у него возникли проблемы с деньгами, после чего он встретился с другом, чтоб решить денежный вопрос. На встрече они договорились угнать автомобиль для дальнейшей продажи. 5 августа примерно в 20.30 часов, подозреваемые А.Р. и Т.К. приехали в микрорайон Анар. Увидев стоявший на обочине "Лексус", за рулем которого находился погибший, они подошли к водителю  договорились о поездке в село Гулбаар Араванского района. На въезде в район подозреваемые попросили остановить автомобиль у арки, после чего А.Р. стал душить водителя, а Т.К. помогал ему. Когда водитель потерял сознание, его положили на заднее сидение, а затем избавились от тела", - проинформировали в УВД.

После, по данным следствия, подозреваемые на угнанном авто отправились в город Бишкек, где Р.А. попросил своего родственника помочь продать машину. Тот не согласился и подозреваемые отогнали автомобиль на окраину города и бросили его там.

"12 августа подозреваемые, чтобы отвести от себя подозрения, вернулись в Ош. Однако накануне, 14 августа, сотрудники милиции задержали обоих мужчин", - подытожили в УВД.

По данным "ВБ" один из подозреваемых является действующим военнослужащий контрактной службы войсковой части №47156 - объединенного склада тыла Государственного комитета по делам обороны КР.  Другой задержанный является бывшим военнослужащим срочной службы этой же части.

URL: http://www.vb.kg/364866
Теги:
Ошская область, убийство, УВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  