Минобразования: День знаний не будут переносить из-за Курман айта

1 сентября во всех школах Кыргызстана пройдет праздник День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Отметим, в этом году Курман айт выпадает на 1 сентября, пятницу, в связи с чем этот день объявлен праздничным выходным днем.

В ведомстве уточнили, что 1 сентября является праздничным днем, а не учебным, и торжество в честь начала нового учебного года состоится традиционно в этот день. В 10.00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызстана.

Занятия для всех школьников страны начнутся в понедельник, 4 сентября.