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В центре Бишкека произошла жуткая авария. Столкнулись легковушка и мотоцикл

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Родион Решетов

Сегодня, 19 августа, примерно в 01:30 на пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй произошла авария. В ДТП попали автомашина марки "Тойота Пассо" и мотоцикл.

По сообщению пресс-службы УПМ Бишкека, в салоне легкового автомобиля был только водитель. Его госпитализировали в больницу. В то время как мотоциклист скончался от полученных травм.

Кроме того, на мотоцикле вместе с водителем была девушка. На данный момент о ее состоянии известно только то, что она также получила серьезные увечья и была доставлена в больницу.

Причины происшествия пока неизвестны. Оба транспорта поставлены на штрафстоянку. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/365039
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
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