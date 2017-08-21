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ДТП на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт. Четверо в больнице, двое погибли

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Родион Решетов

В минувшие выходные на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали четыре человека, еще двое скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

В ведомстве отметили, что происшествие произошло ночью на 181-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт. Из четверых пострадавших пассажиров на данный момент в Кочкорской больнице находятся двое. Еще одного доставили на реанимобиле в Бишкек, а четвертый пострадавший получил амбулаторное лечение.

В больницу были доставлены:

  1. Б. Бактияр, 1998 года рождения, житель города Нарын;
  2. Ж. Нурила, 1969 года рождения, жительница села Ак-Муз Ат-Башинского района;
  3. К. Жаныш, 1987 года рождения, житель жилмассива Ак-Босого города Бишкек;
  4. А. Гүлжан, 1967 года рождения, жительница села Жаны-Жол Кочкорского района.

На месте скончались:

  1. И. Айнура, 1974 года рождения, жительница села Ново-Павловка Сокулукского района;
  2. М. Медер, 1974 года рождения, житель села Ново-Павловка Сокулукского района.

URL: http://www.vb.kg/365097
Теги:
ДТП, Нарын, Нарынская область, УВД
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