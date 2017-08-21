ДТП на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт. Четверо в больнице, двое погибли

В минувшие выходные на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали четыре человека, еще двое скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.
В ведомстве отметили, что происшествие произошло ночью на 181-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт. Из четверых пострадавших пассажиров на данный момент в Кочкорской больнице находятся двое. Еще одного доставили на реанимобиле в Бишкек, а четвертый пострадавший получил амбулаторное лечение.
В больницу были доставлены:
На месте скончались: