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"Северэлектро" ведет работы по реконструкции кабельных линий

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Сегодня, 22 августа, служба централизованного ремонта кабельных линий ведет реконструкцию кабельной линии 35 кВ "Центральная-4-Восточная", сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Для прокладки новой кабельной линии специалисты ведут работы по откопке траншеи по улице Шопокова от подстанции "Центральная-4" до улицы Линейной, далее по улице Линейной до улицы Ибраимова. В эту же траншею будет проложена и кабельная линия 6 кВ от подстанции "Центральная-4" до ТП №124; от "Центральная-4" до насосной станции.

После земляных работ энергетики заменят старые кабельные линии с бумажной изоляцией на более современные линии из сшитого полиэтилена сечением 240 кв. мм.

Работы по реконструкции не повлекут за собой перебоев с подачей электроэнергии.

Кабельные линии на этом участке были проложены еще в 90-е годы прошлого столетия и отработали все эксплуатационные сроки. Новый кабель изготовлен в России ОАО "Иркутсккабель". Срок его эксплуатации – 30 лет, он обладает высокой пропускной способностью и низкой повреждаемостью.

Проделанная работа позволит улучшить электроснабжение и повысить качество подаваемой электроэнергии в квадратах, ограниченных улицами Абдрахманова, Боконбаева, Ибраимова, Киевской; Кулатова, Байтик баатыра, Медерова, Жукеева-Пудовкина.

На сегодняшний день служба централизованного ремонта кабельных линий проложила в Бишкеке 12 км подземных ЛЭП 6/10 кВ.

Всего в ходе ремонтной кампании 2017 года в столице будет реконструировано 25 км подземных кабельных линий, в том числе 20 км ЛЭП напряжением 6/10 кВ и 5 км ЛЭП напряжением 35 кВ от подстанции "Издательство" до подстанции "Центральная-4".

URL: http://www.vb.kg/365143
Теги:
Северэлектро
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