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Таможенники задержали контрабандные двери из Узбекистана на 100 тыс. сомов

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ВБ

Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни "Юг" задержали контрабандные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По информации ведомства, машину "Хундай - Портер" с государственными номерными знаками КР задержали в районе села Алга Баткенской области на автодороге Баткен – Ош. За рулем был гражданин Кыргызстана А. у. Д.

При осмотре грузового отсека были обнаружены деревянные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенные на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Узбекистана. Общая стоимость товара составила 113 950 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

URL: http://www.vb.kg/365208
Теги:
ГТС, контрабанда, Узбекистан
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